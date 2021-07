MONCTON, NB, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Dès le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens. C'est pourquoi le gouvernement a travaillé sans relâche afin que tous les Canadiens puissent avoir accès aux vaccins dès qu'il a été prouvé que ceux-ci étaient sûrs et efficaces. Le gouvernement continuera de faire tout ce qui est nécessaire pour que chaque personne admissible au Canada qui souhaite recevoir un vaccin puisse l'obtenir - car personne n'est en sécurité tant que tout le monde ne l'est pas aussi.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'avec le plus récent envoi, le Canada a maintenant reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 - soit suffisamment pour vacciner toutes les personnes admissibles au Canada - deux mois avant l'objectif initial de septembre.

Cette étape importante dans la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du Canada est le résultat d'une approche d'approvisionnement proactive, axée sur la création d'un portefeuille de vaccins diversifié. Au fur et à mesure que les vaccins étaient autorisés par Santé Canada, le gouvernement est demeuré en communication avec les fournisseurs de vaccins afin d'accélérer les calendriers de livraison et de faire parvenir le plus grand nombre de doses au pays le plus rapidement possible. Le Canada continue d'être un chef de file mondial en matière de taux de vaccination, avec plus de 80 % des personnes admissibles dans le pays ayant reçu leur première dose et environ 64 % étant entièrement vaccinées.

L'administration de vaccins sûrs et efficaces aux Canadiens a été, et continue d'être, un véritable effort de l'ensemble du Canada, qu'il s'agisse de la collaboration pancanadienne pour le déploiement ou du dévouement des travailleurs de la santé de première ligne. L'annonce d'aujourd'hui n'aurait pas non plus été possible sans l'Agence de la santé publique du Canada en partenariat avec les Forces armées canadiennes, qui ont contribué au déploiement des vaccins à travers le pays.

Alors que nous poursuivons notre lutte contre la COVID-19, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour assurer un accès juste, équitable et en temps opportun aux vaccins contre la COVID-19 ainsi qu'une relance qui profite à tous. Nous avons les stocks nécessaires, il faut maintenant que tous les Canadiens admissibles fassent leur part et reçoivent les deux doses du vaccin contre la COVID-19. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons bâtir un Canada plus sûr et plus sain - et finir la lutte contre ce virus.

Citations

« Le meilleur moyen de mettre fin à cette pandémie est que tous se fassent vacciner complètement le plus tôt possible. L'étape d'aujourd'hui est un signe clair que nous nous rapprochons de cet objectif. Je demande aux Canadiens de réserver leur vaccin dès aujourd'hui, afin de se protéger et de protéger leurs proches et leurs communautés. Nous continuerons de faire ce qu'il faut pour protéger la santé des Canadiens, finir la lutte contre la COVID-19 et assurer une relance économique solide pour tous. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le gouvernement du Canada a travaillé très fort pour distribuer les vaccins aux Canadiens le plus rapidement possible et a maintenant suffisamment de doses pour chaque personne admissible au Canada, deux mois avant nos prévisions initiales. Cette étape importante a été rendue possible grâce à un véritable effort pancanadien par l'ensemble du gouvernement. Il y a eu une étroite collaboration avec divers fournisseurs de vaccins et des immenses efforts de la part de fonctionnaires dévoués, qui ont travaillé sans relâche depuis le premier jour afin de nous protéger. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Si vous n'avez pas encore été vaccinés, veuillez prévoir de le faire. Nos familles, nos communautés et nos petites entreprises comptent sur nous pour prendre soin les uns des autres et arrêter la propagation. Nous sommes en train de retrouver un grand nombre des choses que nous aimons : voir nos familles, rendre visite à nos amis et aller au restaurant. Continuons ensemble. Soyez en sécurité, soyez-en certains. Faites-vous vacciner aujourd'hui. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de la Santé

Faits saillants

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 9 milliards de dollars pour l'achat de vaccins et de traitements et pour fournir un soutien international. L'Agence de la santé publique du Canada est responsable du déploiement des vaccins au Canada, y compris de l'interaction soutenue avec les provinces et les territoires. Le Canada a affecté la majeure partie de ce financement pour obtenir jusqu'à 409 millions de doses de vaccins et de candidats-vaccins pour les Canadiens et l'aide internationale.

a affecté la majeure partie de ce financement pour obtenir jusqu'à 409 millions de doses de vaccins et de candidats-vaccins pour les Canadiens et l'aide internationale. Entre décembre 2020 et la fin mars 2021, le Canada a reçu plus de 9 millions de doses, dépassant les 6 millions de doses prévues au premier trimestre. Entre avril 2021 et la fin de juin 2021, nous avons reçu plus de 50 millions de doses.

la fin mars 2021, le Canada a reçu plus de 9 millions de doses, dépassant les 6 millions de doses prévues au premier trimestre. Entre avril la fin de juin 2021, nous avons reçu plus de 50 millions de doses. Le gouvernement du Canada assure un accès à des vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19 aujourd'hui et à l'avenir. Le Canada s'est assuré l'obtention de vaccins contre la COVID-19 de Pfizer pour les années 2022 et 2023 et l'option de prolonger l'entente jusqu'en 2024. En plus de prévoir des doses de rappel du vaccin, cette entente offre une marge de manœuvre pour l'obtention de nouvelles adaptations du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, telles que celles pouvant assurer une protection contre les mutations ou les variants préoccupants et pour l'acquisition de vaccins conçus pour les populations plus jeunes.

s'est assuré l'obtention de vaccins contre la COVID-19 de Pfizer pour les années l'option de prolonger l'entente jusqu'en 2024. En plus de prévoir des doses de rappel du vaccin, cette entente offre une marge de manœuvre pour l'obtention de nouvelles adaptations du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, telles que celles pouvant assurer une protection contre les mutations ou les variants préoccupants et pour l'acquisition de vaccins conçus pour les populations plus jeunes. Le gouvernement du Canada est un fervent défenseur du Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 (Mécanisme COVAX), qui vise l'élaboration, la distribution et l'accès équitable à des vaccins sûrs contre la COVID-19. Le 12 juillet 2021, le gouvernement a annoncé un don de 17,7 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca au Mécanisme COVAX pour contribuer à répondre aux besoins internationaux. Cette quantité s'ajoute aux 13 millions de doses que le Canada s'est engagé à donner lors du Sommet des dirigeants du G7, le 13 juin 2021.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/