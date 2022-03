Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord et secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national, Arielle Kayabaga, députée fédérale de London-Ouest, Josh Morgan, adjoint au maire au nom d'Ed Holder, maire de London et Jeff Neven, PDG d'Indwell, ont annoncé un financement de plus de 13,2 millions de dollars du gouvernement fédéral. Cet investissement aidera à construire l'Embassy Commons, qui fournira 72 logements. Ces logements offriront des logements avec services de soutien à loyer abordable pour les personnes qui ont eu de la difficulté à trouver un logement stable, habituellement en raison d'un trouble de santé mentale.

Situé au 740, rue Dundas, à London, cet ensemble offrira 72 logements et sera exploité par Indwell . L'immeuble offrira des aires communes accessibles incluant des cuisines communautaires, et des aires extérieures fourniront l'infrastructure nécessaire pour encourager la participation de tous les locataires à la vie communautaire.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement. Le projet a également bénéficié d'un financement initial de 59 000$.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement respecte son engagement d'aider ceux qui en ont le plus besoin dans les collectivités locales. Ce projet fera une réelle différence dans la vie des gens de London. Nous continuerons de faire notre part pour créer encore plus de logements abordables qui profiteront à tous les Canadiens pendant des décennies. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici à London et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, les membres de notre collectivité à faible revenu ont maintenant accès à des logements abordables. Il s'agit de la Stratégie nationale sur le logement en action. » - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national et député de London-Centre-Nord

« Cet investissement par l'entremise de notre Fonds national de co-investissement pour le logement améliore la qualité de vie de ceux qui auront élu domicile à l'Embassy Commons et qui ont fait de London un meilleur endroit où vivre. Cet investissement aidera les personnes qui en ont le plus besoin à trouver un chez-soi sûr et abordable. » - Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

« Le conseil municipal de London a fait des investissements historiques dans le cadre de sa « Feuille de route pour la construction de 3 000 logements abordables ». Cependant, nous avons toujours dit qu'aucune municipalité ne peut faire cela seule. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants du soutien continu de nos partenaires du gouvernement fédéral et des députés locaux, alors que nous travaillons en collaboration pour résoudre cette crise. Le projet Embassy Commons est le plus récent exemple d'un partenariat fédéral-municipal qui permet aux habitants de London d'avoir accès à des logements abordables. » - Josh Morgan, maire adjoint de la Ville de London

« Indwell est fière de s'associer au gouvernement fédéral pour créer de nouveaux logements pour les résidents de London qui recherchent la santé, le bien-être et l'appartenance. Nous sommes ravis de commencer à accueillir des locataires dans notre collectivité qui nous appuie cet été. » - Jeff Neven, PDG d'Indwell

Faits en bref :

À ce jour, le gouvernement fédéral a investi 18,3 millions de dollars pour aider à créer 105 logements abordables dans la ville de London dans le cadre de l'Initiative de logement rapide.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur 7 ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires à travers le pays.

Le Budget de 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté aux coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté aux coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]