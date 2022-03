WINDSOR- COMTÉ D'ESSEX, ON, le 17 mars 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, dans les collectivités du pays, y compris Windsor et du comté d'Essex.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, accompagné d'Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, de Drew Dilkens, maire de Windsor, d'Hilda MacDonald, mairesse de la municipalité de Leamington, de Mary Duckworth, cheffe de la Première Nation de Caldwell, et Gary McNamara, président du conseil du comté d'Essex et maire de Tecumseh ont annoncé un financement fédéral près de 20 millions de dollars pour créer environ 61 nouveaux logements abordables pour les personnes et les familles de Windsor et du comté d'Essex et de la Première Nation de Caldwell dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) élargie.

Ces logements aideront les personnes au Canada dont l'hébergement est incertain, qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ou qui vivent dans des maisons d'hébergement temporaires. Le premier projet, situé au 310, rue Sherk, à Leamington, sera géré par le Bridge Youth Resource Centre et comprendra huit unités pour les jeunes adultes, les femmes, les Autochtones et les Canadiens noirs.

Le deuxième immeuble, géré par la Windsor Essex Community Housing Corporation, sera situé au 462, rue Crawford, à Windsor. Les 15 logements seront destinés aux jeunes adultes, aux personnes handicapées, aux Autochtones et aux personnes noires du Canada.

Le troisième immeuble sera également géré par la Windsor Essex Community Housing Corporation et sera situé au 3351, rue Bloomfield, à Windsor. Le projet permettra de créer environ 12 logements pour les Autochtones, pour les femmes, pour les Canadiens noirs, pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, pour les personnes handicapées et pour les groupes racisés.

Les trois ensembles devraient être pratiquement achevés d'ici la fin de 2022.

Deux autres projets, menés par la Première Nation de Caldwell, permettront de construire 26 unités pour les membres de la Première Nation de Caldwell. Les logements seront un mélange de maisons en rangée et de quadruplex pour les aînés et d'autres membres de la collectivité.

Les deux projets devraient être terminés d'ici l'été 2022.

Les nouveaux investissements dans le cadre de l''Initiative pour la création rapide de logements créeront des milliers de bons emplois dans le secteur du logement et de la construction, feront croître la classe moyenne et renforceront les collectivités tout en nous rapprochant de notre objectif d'éliminer l'itinérance chronique au Canada.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'investissement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements est un pas dans la bonne direction pour soutenir les personnes les plus vulnérables de Windsor, du comté d'Essex et des Premières Nations de Caldwell. Ces nouveaux logements offriront stabilité et sécurité à leurs résidents et constituent une autre façon pour notre Stratégie nationale sur le logement de continuer à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Avant le début de la pandémie, plus de 5 000 familles étaient sur la liste d'attente pour un logement abordable à Windsor et dans le comté d'Essex. La création rapide de logements pour relever ce défi générationnel est une priorité pour notre gouvernement. Ce nouveau financement fournira un soutien immédiat pour construire des logements sûrs et stables pour nos voisins les plus vulnérables. » - Irek Kusmierczyk, député fédéral de Windsor-Tecumseh

« Dans un contexte où le prix des maisons monte en flèche, il est plus urgent que jamais de veiller à ce que tous les résidents de notre région aient un logement approprié et abordable. Le comté d'Essex est fier de s'associer au gouvernement fédéral, à la Ville de Windsor et au Bridge Youth Resource Centre dans le cadre d'un projet novateur visant à répondre aux besoins de la municipalité de Leamington. » - Gary McNamara, préfet du comté d'Essex et maire de Tecumseh

« Tout le monde a droit à un logement sûr et stable. Comme toutes les municipalités du Canada, Windsor connaît bien l'augmentation du coût des logements. La mise en chantier d'un plus grand nombre de projets de construction de logements est une étape importante pour aider à réduire les prix, soutenir et lutter contre l'itinérance chronique, créer plus d'options de logement abordables, novatrices et construites sur mesure, et prouver que l'accès à la propriété est possible à tous les niveaux de revenu. Je suis reconnaissant envers le gouvernement du Canada pour son important investissement à Windsor et dans le comté d'Essex, alors que nous continuons de travailler ensemble face à une crise nationale du logement. » - Drew Dilkens, maire de Windsor

« La municipalité de Leamington apprécie toujours le financement qui améliore la qualité de vie de ses résidents. Le Bridge Youth Resource Centre est une ressource extraordinaire pour les jeunes vulnérables de notre collectivité depuis qu'il a ouvert ses portes. Fournir des fonds pour des actifs précieux dans les communautés canadiennes est de l'argent bien dépensé. » - Hilda MacDonald, mairesse de la municipalité de Leamington

« J'éprouve de la gratitude, car la Première Nation de Caldwell a été incluse dans cette initiative et peut maintenant commencer à construire des logements durables et écoénergétiques pour nos citoyens et les générations futures. La Première Nation de Caldwell est en processus de créer une Première Nation urbaine dans les limites de la municipalité de Leamington. Nos citoyens ont maintenant la possibilité de vivre dans des maisons durables, sécuritaires et écoénergétiques. Répondre aux besoins de notre collectivité en fournissant des logements abordables et durables pour répondre aux besoins des familles en croissance est important pour le leadership, cette initiative est très appréciée. » - Cheffe Mary Duckworth, Première Nation de Caldwell

« Nous sommes reconnaissants d'avoir été inclus dans le volet Villes du ICRL de la SCHL par l'entremise de la ville de Windsor pour permettre à notre organisme d'offrir des logements abordables à ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes également reconnaissants de l'appui de la municipalité de Leamington et du comté d'Essex pour ce projet. Nous avons vu de nos propres yeux les défis que doivent relever nos jeunes pour trouver des options de logement local. Grâce à cette initiative, nous poursuivons nos efforts pour aider nos jeunes à réaliser leur potentiel et à atteindre nos objectifs de vision stratégique. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste visant à créer une collectivité sécuritaire et inclusive qui s'étend à d'autres groupes de la population, notamment les jeunes adultes, les femmes, les aînés, les Autochtones et les Canadiens noirs. » - Krista Rempel, directrice générale du Bridge Youth Resource Centre

Faits en bref :

L'ICRL est un programme de 2,51 milliards de dollars lancé en octobre 2020 pour aider à répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables, particulièrement dans le contexte du COVID-19, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

Près de 33 % de ce nouveau financement sera consacré à des ensembles résidentiels ciblant les femmes. Les logements seront construits dans les 12 mois suivant le versement des fonds aux demandeurs.

Le ICRL a suscité un grand intérêt de la part des groupes autochtones, ce qui fait que 41 % de toutes les unités créées dans le cadre du programme sont destinées aux peuples autochones.

Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant la date à laquelle le financement est accordé aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près), et les logements dans le Nord et dans les collectivités à accès spécial doivent être construits dans les 18 mois.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. La SCHL appuie les efforts du gouvernement visant à améliorer le bien-être des Canadiens et des Canadiennes qui éprouvent des problèmes en matière de logement et d'itinérance en raison de la pandémie de COVID-19.

La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

