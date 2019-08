Le Canada appuie les emplois et la formation liés aux changements climatiques pour les étudiants

VANCOUVER, le 19 août 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque, et les jeunes figurent parmi les chefs de file qui nous mèneront vers un avenir plus propre. L'accroissement de l'éducation, de la sensibilisation et des actions à l'égard des changements climatiques par l'appui des travaux réalisés par des organisations indépendantes viendra faire progresser les efforts du Canada visant à protéger l'environnement et à effectuer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 119 000 dollars à Student Energy dans le cadre du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral. Ce financement aidera Student Energy à mettre sur pied un programme qui appuie la création d'emplois pour les jeunes dans le domaine des changements climatiques.

Student Energy créera un programme de mentorat pour les étudiants autochtones, aidera de jeunes leaders à promouvoir la croissance propre et l'action climatique et réunira les jeunes pour qu'ils acquièrent les compétences essentielles pour réduire la pollution.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets réalisés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche ou des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour réduire la pollution par le carbone et soutenir les objectifs du Canada dans la lutte contre les changements climatiques.

Citations

« Les jeunes savent à quel point les enjeux de la lutte contre les changements climatiques sont importants et ils demandent aux gouvernements du monde entier de relever le défi. Nous sommes fiers de soutenir Student Energy et d'autres innovateurs d'un océan à l'autre qui accroissent la sensibilisation aux impacts des changements climatiques et à la panoplie de solutions accessibles dès aujourd'hui. En travaillant ensemble pour lutter contre les changements climatiques de façon abordable et concrète, nous investissons dans des collectivités plus fortes et un avenir meilleur pour la jeunesse canadienne. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel d'appuyer les jeunes Canadiens en tant que moteurs d'action prêts à mettre en œuvre des solutions de lutte contre les changements climatiques. Le programme Student Energy Leaders Fellowship mettra en mouvement les jeunes leaders du climat d'un océan à l'autre. Nous sommes ravis qu'Environnement et Changement climatique Canada appuie cette initiative visant à soutenir la jeune génération de leaders actuels et futurs dans le domaine des changements climatiques au Canada. »

- Meredith Adler, directrice exécutive, Student Energy

Faits en bref



Depuis 2009, Student Energy a créé un réseau de plus de 50 000 jeunes et bénévoles dans 135 pays.

Les jeunes sont de puissants instigateurs de changement. En les faisant participer au débat sur les changements climatiques, nous leur donnons les moyens de mettre sur pied les solutions nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Le Fonds soutient les objectifs du plan climatique du Canada grâce à des investissements dans des solutions de lutte contre les changements climatiques .

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

