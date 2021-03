WINNIPEG, MB, le 19 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à la reconstruction de la relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement avec les peuples autochtones en appuyant la réalisation de leur droit à l'autodétermination. Le Programme de reconstruction des nations est un élément clé de ce travail.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le Canada a versé plus de 3,8 millions de dollars au cours de cette année financière à sept groupes autochtones au Manitoba dans le cadre du Programme de reconstruction des nations. Le ministre Vandal a rencontré virtuellement des représentants de l'organisation Treaty Five Adhesions Org (TFAO) pour en apprendre davantage sur les travaux réalisés dans leur zone de traité ainsi que sur leurs priorités et besoins uniques, y compris en ce qui concerne la mobilisation continue.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a prévu 100 millions de dollars pendant cinq ans pour soutenir les efforts déployés par les groupes autochtones pour rebâtir leurs structures de gouvernance et pour rebâtir leurs nations.

Depuis les annonces faites dans le budget de 2018 il y a trois ans, des communautés et groupes autochtones au Manitoba ont reçu environ 8,2 millions de dollars dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les Autochtones au Manitoba pour faire progresser la réconciliation et les aider à réaliser leur droit à l'autodétermination.

Citations

« Les fonds versés dans le cadre du Programme de reconstruction des nations s'inscrivent dans les mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider les groupes autochtones qui cherchent à rebâtir leur zone de traité d'une façon qui tient compte de leurs priorités et besoins uniques. Ils témoignent aussi de notre engagement à apporter des changements profonds et à renouveler la relation de nation à nation. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Ce programme aide les quarante Premières Nations visées par le Traité no 5 à établir des systèmes et structures de gouvernance tenant compte de leurs besoins. Pour renouveler la relation de nation à nation avec le Canada, il faut que la réconciliation et la décolonisation soient des éléments clés du processus. »

Chef Clarence Easter - Nation crie Chemawawin

Chef Sheldon Kent - Première Nation Black River

Chef Rene Chaboyer - Nation crie Cumberland House

Don Lathlin - Conseil tribal Swampy Cree

Faits en bref

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à reconstruire leurs nations.

L'aide aux groupes autochtones pour reconstruire leurs nations est également un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit un financement de 100 millions de dollars pendant cinq ans, à compter de 2018-2019, pour aider les groupes autochtones d'une même nation à unir leurs forces dans le but de renforcer les capacités de leur nation.

Les sept groupes autochtones au Manitoba qui recevront des fonds dans pour la reconstruction de leur nation en 2020-2021 sont les suivantes : Nation crie Chemawawin, Premières Nations sur le territoire visé par le Traité no 2, Conseil tribal Island Lake , Mamow Katoskatamuk Aski Alliance, Southern Chiefs Organization Inc., Treaty Five Adhesions Organization et les Premières Nations visées par le Traité no 1.

