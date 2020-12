YELLOWKNIFE, NT, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à rebâtir la relation de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement entre le Canada et les Autochtones en appuyant la réalisation de leur vision de l'autodétermination. Ce travail est en grande partie rendu possible dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé qu'un financement total de 848 597 $ du Programme de reconstruction des nations était accordé à la Nation dénée et au Conseil tribal des Gwich'in pour appuyer leurs efforts respectifs en vue d'atteindre l'autodétermination. Le secrétaire parlementaire Anandasangaree et le député McLeod ont rencontré virtuellement la Nation dénée et le Conseil tribal des Gwich'in pour en savoir plus sur le travail entrepris dans leurs nations, ainsi que sur leurs priorités et les besoins qui leur sont propres.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a investi 100 millions de dollars sur cinq ans afin d'appuyer les efforts des groupes pour développer leur propre voie vers la reconstruction de leurs nations. Le programme constitue une étape importante pour aider les groupes autochtones à rebâtir leurs structures de gouvernance et à progresser sur la voie de l'autodétermination.

Depuis le budget de 2018, les communautés et les groupes autochtones des Territoires du Nord-Ouest ont reçu plus de deux millions de dollars dans le cadre du Programme de reconstruction des nations.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les Autochtones des Territoires du Nord-Ouest en vue de favoriser la réconciliation et de collaborer avec les communautés à la réalisation de leur vision de l'autodétermination.

Citations

« Le respect par le Canada de la relation de nation à nation est la première étape d'une réconciliation véritable. À cet égard, la Nation dénée est heureuse que la ministre des Relations Couronne-Autochtones appuie notre vision de l'autodétermination. Les Dénés s'engagent dans une nouvelle ère, où nous servons nos gouvernements locaux et régionaux, respectons leurs compétences, tout en nous unissant à l'échelle nationale pour protéger notre peuple, nos terres ancestrales et nos droits inhérents et issus de traités. Nous sommes impatients de travailler avec les régions du Sahtu, des Gwich'in, de l'Akaitcho, du Dehcho et du Tlicho, aux côtés de leurs dirigeants locaux, pour voir se concrétiser notre vision de "Plusieurs cœurs battant au son d'un même tambour déné". »

Norman Yakeleya

Chef national de la Nation dénée

« Le Conseil tribal des Gwich'in se félicite des efforts déployés par la ministre des Relations Couronne-Autochtones pour soutenir notre droit à l'autodétermination. Les négociations du gouvernement gwich'in et les efforts de reconstruction de la nation se poursuivent alors que nous travaillons à la réconciliation. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec les gouvernements fédéral et territorial sur ces questions importantes pour le bien-être de notre peuple et un avenir plus solide pour notre nation. »

Ken Smith

Chef national du Conseil tribal des Gwich'in

« Le travail que fait la Nation dénée afin de tracer sa propre voie vers la reconstruction de sa nation est inspirant. Pour faire progresser la réconciliation, il est essentiel de soutenir les visions de l'autodétermination dirigées par les Autochtones d'une manière qui répond à leurs priorités et aux besoins qui leur sont propres. »

Gary Anandasangaree

Secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones

« En appuyant le développement institutionnel de la Nation dénée et du Conseil tribal des Gwich'in, le gouvernement du Canada fait les investissements nécessaires pour aider à bâtir un avenir plus solide pour les gouvernements autochtones des Territoires du Nord-Ouest. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Les deux groupes autochtones des Territoires du Nord-Ouest qui recevront un financement dans le cadre de la reconstruction des nations en 2020-2021 sont la Nation dénée et le Conseil tribal des Gwich'in.

Le financement accordé à la Nation dénée appuiera ses efforts visant à se doter d'une voix nationale dénée, à réviser, à adopter une version définitive de sa constitution et à élaborer un accord sur l'unité pour les gouvernements dénés. La vision des Dénés est de rebâtir leur nation à l'échelle locale, régionale et nationale grâce à l'approche de « Plusieurs cœurs battant au son d'un même tambour déné ».

Les activités du Conseil tribal des Gwich'in sont axées sur le fondement de la gouvernance et le renforcement des capacités communautaires en prévision de l'autonomie gouvernementale.

La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) a recommandé que les groupes autochtones commencent à reconstruire leurs nations.

L'aide aux groupes autochtones pour reconstruire leurs nations est également un objectif énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le Programme de reconstruction des nations prévoit un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, pour aider les groupes autochtones d'une même nation à unir leurs forces dans le but de renforcer les capacités de leur nation.

Liens connexes

Programme de reconstruction des nations

Lignes directrices du Programme de reconstruction des nations

Modalités du Programme de reconstruction des Nations autochtones

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcAutochtones

Twitter : @CouronneAutoch

Facebook : @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002 ; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected] ; Laila Adam, Directrice, Politiques et communications, 403-819-9190, Nation dénée, [email protected]