Construite en 1992 et située au 2765 Cooperative Way, la Kaslo Gardens Housing Co-operative est composée de cinq groupes de maisons en rangée de 7 à 13 unités chacune. L'investissement visera à réparer les fenêtres et les portes, ainsi que le revêtement extérieur, qui ont commencé à se détériorer en raison de l'âge et de l'accumulation excessive d'humidité.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Pour tirer parti de réussites comme celles-ci, le gouvernement du Canada augmentera le nombre de logements coopératifs au Canada d'environ 6 000 unités supplémentaires grâce au budget 2022. Ce dernier propose de réaffecter 500 millions de dollars de financement du Fonds national de co-investissement dans le logement pour lancer un nouveau programme de développement de l'habitation coopérative visant à accroître le nombre de logements coopératifs au Canada. Ce nouveau programme sera conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative.

Le budget 2022 propose également la réaffectation d'un milliard de dollars de prêts supplémentaires provenant de l'Initiative de financement de la construction de logements locatifs pour soutenir les projets de coopératives d'habitation.

Les mesures du budget de 2022 qui permettront de construire plus de logements et de les rendre plus abordables partout au pays comprennent les suivantes :

Permettre au Canada d'être en mesure de doubler la construction de logements au cours des 10 prochaines années;

d'être en mesure de doubler la construction de logements au cours des 10 prochaines années; Aider les Canadiens à acheter leur première maison;

Protéger les acheteurs et les locataires;

Mettre un frein aux pratiques déloyales qui font grimper le prix du logement;

Continuer de lutter contre l'itinérance et d'appuyer les logements abordables, particulièrement pour les plus vulnérables;

Répondre aux besoins des Autochtones en matière de logement.

Afin d'aider à doubler le taux de construction au cours des 10 prochaines années, de rendre notre parc de logements et de bâtiments plus respectueux de l'environnement et de lutter contre l'itinérance, le gouvernement fédéral propose une gamme de mesures qui :

Inciter les villes à construire plus de maisons et à créer des quartiers plus denses et plus durables afin d'accroître l'offre de logements;

Soutenir les personnes qui ont besoin de logements abordables en construisant de nouveaux logements abordables plus rapidement;

créer une nouvelle génération d'habitation coopérative grâce au plus important investissement dans l'habitation coopérative depuis plus de 30 ans;

accélérer les rénovations et construire plus de maisons à consommation énergétique nette zéro dans les collectivités partout au Canada afin que les gens puissent économiser sur leurs factures d'énergie;

afin que les gens puissent économiser sur leurs factures d'énergie; Soutenir les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir en continuant de fournir un financement annuel doublé pour Vers un chez-soi, en construisant de nouveaux logements abordables pour les personnes les plus vulnérables, en continuant de travailler pour mettre fin à l'itinérance chronique et en lançant un nouveau programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Citations:

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de maisons et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air et une eau plus propres pour nos enfants, et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. » - L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Depuis des générations, les coopératives offrent des logements abordables et de qualité aux Canadiens, et c'est pourquoi nous veillons à ce qu'un plus grand nombre de coopératives soient construites partout au pays et à ce que les coopératives existantes obtiennent les réparations dont elles ont besoin. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement veille à ce que les collectivités comme Kaslo Gardens Co-op puissent continuer de prospérer pour les générations à venir. Ces types de projets contribuent également à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie. C'est une autre façon pour la Stratégie nationale sur le logement de s'assurer que personne n'est laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'annonce d'aujourd'hui vise non seulement à s'assurer que les résidents de la coopérative d'habitation Kaslo Gardens ont un toit sûr, mais aussi à s'assurer qu'ils peuvent vivre dans des logements sécuritaires et convenables. Cet investissement dans le logement abordable à Vancouver améliorera et prolongera la durée de vie de 85 logements, ce qui aura une incidence positive sur la qualité de vie de tous les résidents. Il s'agit d'une autre étape importante de la Stratégie nationale sur le logement visant à fournir des logements à tous les résidents de Vancouver et de toute la province. » - Parm Bains, député de Steveston--Richmond-Est

« Kaslo Gardens est ravi d'apprendre que le gouvernement fédéral s'engage à appuyer l'expansion de l'habitation coopérative partout au Canada, ainsi que le renouvellement des logements coopératifs existants comme le nôtre. Nous savons que les coopératives sont une option sûre et abordable où diverses collectivités peuvent prospérer, et nous voyons les coopératives comme un élément central de toute solution significative à la crise de l'abordabilité du logement au Canada. Nous voulons que beaucoup plus de gens aient accès à des coopératives d'habitation comme Kaslo Gardens et nous encourageons le gouvernement à prendre l'initiative de la préservation et de l'expansion des coopératives. » - Megan Humphrey, ancienne présidente (2018-2021), Kaslo Gardens Housing Co-operative

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose des mesures pour lutter contre l'itinérance et appuyer l'abordabilité du logement, en particulier pour les personnes les plus vulnérables. Cela comprend 1,5 milliard de dollars pour prolonger l'Initiative de logement rapide et créer au moins 6 000 logements abordables supplémentaires au Canada .





. Les mesures du budget de 2022 visant à rendre le logement plus abordable comprennent :

Mettre le Canada sur la voie de doubler la construction de nouvelles maisons au cours de la prochaine décennie;

sur la voie de doubler la construction de nouvelles maisons au cours de la prochaine décennie;

aider les Canadiens à acheter leur première maison, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;



Lancer un nouveau Fonds d'accélération du logement qui visera la création de 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années;



Élaborer une déclaration des droits des acheteurs de maisons et présenter un plan national pour mettre fin aux enchères aveugles;



interdire aux acheteurs étrangers de posséder des propriétés résidentielles non résidentielles pendant deux ans;



Un crédit d'impôt multigénérationnel pour la rénovation domiciliaire qui fournira jusqu'à 7 500 $ pour la construction d'un appartement ou d'une suite secondaire.

Les mesures du budget de 2022 visant à rendre le logement plus abordable comprennent :

Faire en sorte que le Canada puisse doubler la construction de nouveaux logements au cours des dix prochaines années;

puisse doubler la construction de nouveaux logements au cours des dix prochaines années;

Aider les Canadiens à acheter leur première propriété, notamment en instaurant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation;



Établir un nouveau fonds pour accélérer la construction de logements qui ciblera la création de 100 000 nouveaux logements nets au cours des cinq prochaines années.

Les mesures du budget de 2022 visant à lutter contre les changements climatiques comprennent :

Offrir un financement de plus de 3 milliards de dollars pour rendre les véhicules zéro émission plus abordables et établir un réseau national de bornes de recharge;



Réaliser de nouveaux investissements importants pour protéger les terres, les lacs et les océans;



Établir un fonds de croissance du Canada pour aider à attirer des dizaines de milliards de dollars en capital privé qui serviront à bâtir une économie carboneutre d'ici 2050.

pour aider à attirer des dizaines de milliards de dollars en capital privé qui serviront à bâtir une économie carboneutre d'ici 2050. Le budget de 2022 prévoit d'autres mesures importantes, dont les suivantes :

Fournir 5,3 milliards de dollars sur cinq ans pour offrir des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $. Les soins dentaires seront d'abord offerts aux jeunes de moins de 12 ans en 2022, puis aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme serait limité aux familles dont le revenu familial annuel inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aurait pas à payer de quote-part;

toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aurait pas à payer de quote-part;

Fournir jusqu'à 3,8 milliards de dollars pour mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada ;

;

Investir 11 milliards de dollars supplémentaires pour continuer de soutenir les enfants et les familles autochtones et aider les communautés autochtones à poursuivre leur croissance et à façonner leur avenir;



Investir plus de 8 milliards de dollars supplémentaires pour améliorer l'équipement des Forces armées canadiennes, renforcer les contributions du Canada à l'égard de ses 4 principaux alliés, dont celles de l'OTAN et du NORAD, et renforcer la cybersécurité du Canada ;

à l'égard de ses 4 principaux alliés, dont celles de l'OTAN et du NORAD, et renforcer la cybersécurité du ;

Soutenir davantage l' Ukraine et le peuple ukrainien à la suite de l'invasion illégale du pays par la Russie, notamment en offrant jusqu'à 1 milliard de dollars en nouvelles ressources sous forme de prêt au gouvernement ukrainien par l'intermédiaire d'un nouveau compte administré pour l' Ukraine au Fonds monétaire international (FMI), et en offrant 500 millions de dollars supplémentaires en aide militaire;

et le peuple ukrainien à la suite de l'invasion illégale du pays par la Russie, notamment en offrant jusqu'à 1 milliard de dollars en nouvelles ressources sous forme de prêt au gouvernement ukrainien par l'intermédiaire d'un nouveau compte administré pour l' au Fonds monétaire international (FMI), et en offrant 500 millions de dollars supplémentaires en aide militaire;

Imposer aux plus grandes banques et sociétés d'assurance-vie du pays un dividende temporaire pour la relance au Canada représentant une taxe unique de 15 % sur tout revenu imposable ayant excédé 1 milliard de dollars en 2021, afin de soutenir la relance globale du Canada ;

représentant une taxe unique de 15 % sur tout revenu imposable ayant excédé 1 milliard de dollars en 2021, afin de soutenir la relance globale du ;

Augmenter de façon permanente le taux d'imposition du revenu des entreprises de 1,5 point de pourcentage sur le revenu imposable des grandes banques et sociétés d'assurance-vie au-dessus du seuil de 100 millions de dollars.

Related Products

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Les médias peuvent communiquer avec : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement , [email protected]