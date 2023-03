GRANDE PRAIRIE, AB, le 27 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et Député d'Edmonton-Centre, et Travis McNally, président de la Grande Prairie Residential Society ont annoncé un investissement combiné de plus de 660 000 $ pour réparer des conduites d'eau vieillissantes au manoir Margaret Edgson à Grande Prairie.

L'immeuble d'appartements fonctionne presque à pleine capacité depuis son ouverture en 2005, avec 70 logements de deux chambres, dont 16 sont entièrement accessibles en fauteuil roulant. Au fil des ans, l'immeuble a accueilli de nombreuses familles, des aînés et des personnes de tous âges, fournissant des logements abordables dont le loyer représentait environ 70 % de la valeur du marché.

Le financement accordé à ce projet comprend :

256 451 $ du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL);

par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL); 409 698 $ de la Grande Prairie Residential Society.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. En investissant dans l'entretien des logements abordables existants, nous assurons la durabilité à long terme des logements locatifs, ainsi que la santé et le bien-être de ceux qui y vivent. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux de fournir des fonds pour appuyer les réparations au manoir Margaret Edgson. En investissant dans l'entretien à long terme de cet immeuble, nous pouvons nous assurer que les résidents continuent d'avoir accès à des logements de qualité et abordables dans leur collectivité. Voilà un autre exemple de la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Un logement sûr, sécuritaire et accessible est essentiel à la qualité de vie des aînés et des familles de Grande Prairie. En investissant dans l'entretien et la réparation du manoir Margaret Edgson, notre gouvernement veille à ce que ceux qui en ont le plus besoin continuent d'avoir des logements abordables qui répondent à leurs besoins dans leur collectivité. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre d'association des Finances et député d'Edmonton-Centre

« Lorsque nous nous sommes rendu compte que les conduites d'eau de l'immeuble étaient défectueuses et que l'assurance ne couvrirait plus les dommages, la Société a entrepris de veiller à ce que les réparations soient effectuées en temps opportun, en perturbant le moins possible la vie quotidienne de nos locataires. Ce projet s'est avéré très coûteux, et nous avons eu la chance de recevoir de l'aide financière de la SCHL, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement. Cette contribution financière aidera notre organisme sans but lucratif à continuer d'offrir des logements sécuritaires, accessibles et abordables dans notre collectivité. » - Travis McNally, président, Grande Prairie Residential Society

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux projets qui aident les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les femmes et les enfants qui fuient la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées ceux qui ont des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Le budget de 2022 propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement dans le cadre du FNCIL afin d'accélérer la création de 4 300 nouvelles unités et la réparation de 17 800 unités.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera à un plus grand nombre de Canadiens un chez-soi. Le SNL est fondée sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur un engagement continu avec d'autres intervenants, notamment les municipalités, les gouvernements et organisations autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de Canadiens de tous les milieux et de personnes ayant vécu des besoins en matière de logement.

Tous les investissements de la SNL effectués par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les principes clés de la SNL qui soutiennent les partenariats, les personnes et les collectivités.

La Grande Prairie Residential Society (GPRS) a été créée en 1986 dans le but de fournir des logements accessibles et abordables aux personnes handicapées. Pour plus d'informations, visitez www.gpresidentialsociety.com

Margaret Edgson Manor est autonome et n'a aucun soutien opérationnel du gouvernement.

Liens connexes :

En tant qu'autorité du Canada en matière de logement, la SCHL contribue à la stabilité du marché du logement et du système financier, offre du soutien aux Canadiens qui ont besoin d'un logement et offre des recherches et des conseils impartiaux sur le logement à tous les ordres de gouvernement canadien, aux consommateurs et à l'industrie du logement. L'objectif de la SCHL est de faire en sorte que, d'ici 2030, tous les Canadiens aient une maison qu'ils peuvent se permettre et qui répond à leurs besoins. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site schl.ca ou nous suivre sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

