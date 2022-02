OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, les collectivités du pays étant confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation de l'itinérance et des besoins en matière de logement.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, a annoncé un financement pouvant atteindre 50 millions de dollars consacré à la construction de logements pour les ménages noirs.

Ce financement, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), aidera les organismes dirigés par des personnes noires à construire des logements et à accroître le nombre de logements abordables pour les ménages locataires noirs au Canada.

Dans le cadre de cette entente, le financement de 50 millions de dollars s'appuiera sur les divers investissements et initiatives entrepris par la SCHL pour soutenir les personnes noires au Canada qui font face à des besoins en matière de logement, y compris un investissement conjoint de 40 millions de dollars avec Habitat pour l'humanité Canada pour soutenir l'accession à la propriété pour les familles noires partout au pays.

Dans le cadre du FNCIL de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), le gouvernement du Canada vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin en créant une nouvelle génération de logements au Canada. Cet investissement est un autre pas vers l'avant dans le travail du gouvernement fédéral afin pour réduire les inégalités auxquelles font face les personnes noires et pour soutenir celles qui ont des besoins impérieux en matière de logement.

Citations :

« Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. C'est aussi reconnaître que différents Canadiens et Canadiennes font face à des difficultés uniques, surtout lorsqu'il s'agit de trouver un chez-soi sûr et abordable. Ce montant réservé pour les personnes noires au Canada par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement permettra de soutenir les membres vulnérables de la communauté noire. C'est un autre moyen par lequel la Stratégie nationale sur le logement permet d'assurer que personne n'est laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Pour relever nos défis en matière de logement, nous avons besoin de solutions pour les familles, peu importe où elles se trouvent sur le continuum du logement. Et nous devons nous concentrer d'abord et avant tout sur les personnes les plus vulnérables au pays, y compris celles qui font face à des défis uniques. Je suis ravi de participer à l'annonce d'aujourd'hui concernant un montant réservé à la population noire au Canada. C'est ainsi que nous rendrons le logement plus fort pour les générations à venir. » -- Michael Coteau, député de Don Valley-Est

« Ce montant prévu dans le cadre du Fonds national de co-investissement sera consacré à la construction de logements pour les ménages noirs dans le besoin. Il s'agit d'une mesure concrète. Je suis fière de participer à cette annonce importante et j'ai hâte de voir tous les Canadiens et les Canadiennes noirs, d'un océan à l'autre, trouver leur propre chez-soi. » -- Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest

« Nous accueillons favorablement l'annonce de financement d'aujourd'hui à l'appui des communautés noires du Canada. Le financement d'organismes dirigés par des Noirs pour construire des logements et les efforts de collaboration pour fournir plus de logements abordables aux ménages locataires noirs sont essentiels pour combler les lacunes chroniques en matière de logement auxquelles font face les communautés noires au Canada. Le financement et l'engagement soutenus du gouvernement et des collectivités nous permettront d'accroître ensemble la participation significative des communautés noires à la Stratégie nationale sur le logement. » - Amanuel Melles, directrice générale, Réseau pour l'avancement des communautés noires

Faits en bref :

Près du quart des personnes noires au Canada ont des besoins impérieux en matière de logement, parmi elles, 80 % consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement.

ont des besoins impérieux en matière de logement, parmi elles, 80 % consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement. Uniquement chez les locataires, plus du tiers éprouvent des besoins impérieux en matière de logement. La fréquence des besoins impérieux en matière de logement de la population canadienne noire est parmi la plus élevée dans les grandes villes et environ 88 000 ménages noirs ont de tels besoins.

Le montant réservé de 50 millions de dollars pour les ménages noirs dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement vise à encourager un plus grand nombre de demandes pour les ensembles dirigés par des personnes noires et les ensembles destinés aux ménages noirs dans le cadre de ce programme.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les jeunes adultes et les groupes racisés.

Avec le FNCIL, doté d'une enveloppe de 13,2 milliards de dollars, le gouvernement compte mener à bien les projets suivants :

créer jusqu'à 60 000 nouveaux logements abordables;

réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires;

créer ou réparer au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale;

créer au moins 7 000 logements abordables neufs pour les personnes âgées;

créer au moins 2 400 logements abordables neufs pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.

En août 2021, la SNL avait permis de construire plus de 68 700 logements, de réparer et de renouveler plus de 90 400 logements et de réduire ou d'éliminer les besoins en matière de logement de 320 000 ménages.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Elle est fondée sur une approche du logement axée sur les droits de la personne qui accorde la priorité aux besoins des groupes de population qui ont des besoins en matière de logement ou qui sont en situation d'itinérance.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

