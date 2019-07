Le Canada appuie l'éducation et la sensibilisation en matière de climat de Clean Air Partnership

TORONTO, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des défis environnementaux déterminants de notre époque. L'accroissement de l'éducation, de la sensibilisation et des mesures prises pour lutter contre les changements climatiques par l'entremise de tiers indépendants appuiera les efforts déployés par le Canada pour protéger l'environnement et assurer la transition vers une économie plus propre.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé qu'un financement pouvant atteindre 250 000 dollars sera versé au Clean Air Partnership dans le cadre du Fonds d'action pour le climat du gouvernement fédéral. Le financement incitera les résidents à participer aux mesures d'action climatique et favorisera un mode de vie sain en augmentant les possibilités de déplacement à vélo à Markham, par un accès accru à des vélos, à des outils, à des ateliers et à des cliniques de réparation.

Le Fonds d'action pour le climat fournit jusqu'à 3 millions de dollars pour soutenir des projets menés par des étudiants, des jeunes, des peuples ou des organisations autochtones, des organismes sans but lucratif, des petites ou moyennes entreprises, des instituts de recherche et des établissements d'enseignement.

Les projets financés accroîtront la sensibilisation aux changements climatiques et à la croissance propre et encourageront d'autres personnes à prendre des mesures pour soutenir les objectifs du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

Citations



« Je suis inspirée par les initiatives proposées par les Canadiens d'un océan à l'autre. Ces initiatives aideront d'autres personnes à être mieux informées et à prendre des mesures positives pour lutter contre les changements climatiques. Ce financement aide les étudiants à temps plein, les jeunes et les organismes sans but lucratif et à but lucratif à changer les choses. Ensemble, nous partageons d'excellentes idées qui aideront à sensibiliser les gens à l'importance d'agir dès maintenant pour lutter contre les changements climatiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Markham a un taux élevé d'émissions provenant de combustibles pour le transport, mais on y trouve aussi d'intéressantes possibilités d'augmenter les déplacements à vélo. Le Centre pour le transport actif (The Centre for Active Transportation) du Clean Air Partnership est enchanté d'avoir la chance d'exploiter à Markham les possibilités accrues d'utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens et de collaborer avec ses partenaires afin d'encourager la collectivité à prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. »

- Nancy Smith Lea, directrice, Centre pour le transport actif (The Centre for Active Transportation - Clean Air Partnership)

Faits en bref



Le but du projet est de créer des carrefours de cyclisme dans les collectivités des banlieues canadiennes.

Le Centre pour le transport actif, un projet de Clean Air Partnership, un organisme de bienfaisance enregistré, établira des partenariats avec des organismes locaux souhaitant devenir un « carrefour communautaire de cyclisme ». Ces carrefours donneront accès à des vélos, à des outils, à des ateliers et à des cliniques de réparation.

Le Fonds d'action pour le climat soutient des initiatives qui stimulent les nouvelles idées et innovations en matière de lutte contre les changements climatiques et qui encouragent la prise de mesures pour s'attaquer à ce problème. Il appuie les objectifs du plan climatique canadien par le financement de solutions climatiques.

