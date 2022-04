PETERBOROUGH, ON, le 3 avril 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La pandémie de COVID-19 a montré clairement que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, car la population canadienne, y compris à Peterborough.

Aujourd'hui, Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Julia Deans, présidente-directrice générale d'Habitat pour l'humanité Canada, et Susan Zambonin, directrice générale d'Habitat pour l'humanité, région de Peterborough et de Kawartha, se sont ressemblé pour annoncer un financement fédéral de 4,1 millions de dollars pour soutenir la construction de logements au 33, Leahy's Lane, afin d'aider 41 familles à réaliser leur rêve d'accéder à la propriété.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

L'an dernier, Vancity Community Investment Bank (VCIB) a collaboré avec Habitat pour l'humanité Canada afin d'organiser une facilité de crédit de 30 millions de dollars pour soutenir la construction de 414 logements abordables partout au pays. Habitat pour l'humanité, région de Peterborough et de Kawartha, a été le premier organisme local à avoir accès à ces fonds pour soutenir un nouvel ensemble. VCIB soutient depuis longtemps l'aménagement de logements abordables, et sa facilité de crédit a fourni un financement essentiel à l'ensemble Leahy's Lane.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble une lacune pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement et qui autrement ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à moderniser des logements, tant des maisons individuelles que des immeubles collectifs, de manière à offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et des donateurs, Habitat aide des familles à bâtir leur propre maison et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, adapté à leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes dans le besoin, et c'est pourquoi nous collaborons avec des organismes comme Habitat pour l'humanité afin de faire une réelle différence dans la vie des familles. Aujourd'hui, 41 familles de Peterborough réalisent leur rêve d'accéder à la propriété. Notre gouvernement continuera de répondre aux besoins en matière de logement des Canadiens d'un océan à l'autre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement croit que tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr. Partout au pays, nous travaillons avec Habitat pour l'humanité pour construire les logements sûrs, convenables et abordables qui sont nécessaires à des collectivités saines et durables. Ici à Peterborough, les sommes investies dans ces nouveaux logements feront toute la différence dans la vie de 41 familles qui travaillent fort et leur donneront un endroit qu'elles pourront fièrement appeler leur foyer. » - Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby

« Grâce au soutien de la SCHL et à notre partenariat avec Vancity, ainsi qu'à la vision novatrice d'Habitat pour l'humanité, région de Peterborough et de Kawartha, 41 familles disposent maintenant de logements convenables et abordables et ont accès aux avantages sociaux et économiques que procure l'accession à une propriété abordable. » - Julia Deans, présidente-directrice générale, Habitat pour l'humanité Canada

« Au moment où les prix des logements montent en flèche au niveau local, cet aménagement novateur aidera 41 familles d'ici, dont des personnes âgées, des célibataires et des couples, à payer un prêt hypothécaire abordable adapté à leurs revenus. Grâce à la générosité de nos nombreux partenaires, ces 41 familles auront l'occasion d'épargner davantage, d'investir dans l'éducation et d'avoir une plus grande stabilité financière. » - Susan Zambonin, directrice générale d'Habitat pour l'humanité, région de Peterborough et de Kawartha

« En tant que prêteur axé sur la raison d'être, VCIB finance depuis longtemps le logement abordable. Habitat partage nos valeurs et nous sommes fiers de travailler ensemble pour accroître le parc de logements abordables du Canada et promouvoir l'accession à la propriété abordable. » - Trish Nixon, directrice générale, Commercial Impact Banking, Vancity Community Investment Bank

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget de 2021 fournit 2,5 milliards de dollars additionnels en nouveau financement sur sept ans et réaffecte 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le Budget de 2021 affecte, en 2021- 2022 et en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

en 2022-2023, un financement existant de 750 millions de dollars dans le cadre du FNCIL. Ces fonds permettront d'accélérer la création de 3 400 logements et la réparation de 13 700 autres. Un financement existant de 250 millions de dollars sera aussi affecté à l'appui des coûts de construction, de réparation et d'exploitation d'environ 560 logements de transition et places en maisons d'hébergement pour les femmes et les enfants fuyant la violence. Ce financement aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans, qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.





Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme caritatif national qui œuvre pour un monde dans lequel chacun a accès à un logement sûr et convenable. Habitat pour l'humanité Canada mobilise les collectivités afin d'aider les familles à gagner en force, en stabilité et en autonomie au moyen de la propriété abordable. Avec l'aide de bénévoles, de propriétaires d'un logement Habitat pour l'humanité et de 49 organismes locaux d'Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous offrons une base solide pour une vie meilleure et plus saine au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l'humanité Canada est membre d'Habitat pour l'humanité International, qui a été fondé en 1976 et qui est devenu l'un des principaux organismes sans but lucratif du monde dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, consultez le www.habitat.ca/fr.

À propos de VCIB

VCIB est une banque à charte canadienne de l'annexe I établie en Ontario et une filiale de la coopérative de crédit Vancity. En tant que première banque axée sur les valeurs au Canada, VCIB offre des solutions de financement spécialisées pour les projets à fort impact, comme des projets immobiliers à vocation sociale et des projets d'énergie propre. Pour les entreprises et les organisations axées sur la raison d'être, VCIB offre des solutions bancaires, d'investissement et de financement adaptées pour accroître la croissance et l'impact. VCIB est une société certifiée B et membre de la Global Alliance for Banking on Values. Pour en savoir plus, visitez vcib.ca, suivez-nous sur Twitter à @BankVancity et communiquez avec nous sur LinkedIn.

