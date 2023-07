Le Canada annonce une contribution de 450 millions de dollars au Fonds vert pour le climat, le plus grand fonds mondial consacré aux changements climatiques

BRUXELLES, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'approche de la 7e réunion ministérielle sur l'action climatique, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé une contribution de 450 millions de dollars dans le cadre de la deuxième reconstitution du Fonds vert pour le climat, le plus grand fonds mondial consacré aux changements climatiques et un mécanisme de financement crucial de l'Accord de Paris.

Cette contribution représente une hausse de 50 p. 100 par rapport à l'engagement pris en 2019 par le Canada lors de la première reconstitution du Fonds vert pour le climat. Ce financement fait partie de l'engagement du Canada de porter à 5,3 milliards de dollars sa participation au financement international de la lutte contre les changements climatiques, et il aidera directement les pays en développement à faire la transition vers l'énergie propre et à mettre le cap vers un développement durable climato-résilient, alors que les répercussions extrêmes des changements climatiques se font sentir partout sur la planète. En contribuant au Fonds vert pour le climat, le Canada aide à diriger la transition vers l'énergie propre et à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C. Le financement annoncé aujourd'hui pourrait, par exemple, faire avancer des projets d'énergie renouvelable et d'énergie propre en Indonésie et dans toute l'Asie du Sud-Est, aidant ainsi les pays à tourner le dos à la production d'électricité à partir du charbon. Favoriser cette transition est un élément important de l'aide octroyée à la région par le Canada dans le cadre de sa Stratégie pour l'Indo-Pacifique.

À la suite de l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, le Canada a favorablement accueilli le leadership lié au Fonds vert pour le climat en soutenant les mesures prises par les pays en développement visant la conservation, la remise en état et la protection de la nature et de la biodiversité.

En 2022, le ministre Guilbeault et Jennifer Morgan, secrétaire d'État et envoyée spéciale de l'Allemagne pour l'action climatique internationale, ont publié le Rapport d'étape du plan de mise en œuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques qui fait le point sur les mesures prises par les contributeurs afin d'atteindre l'objectif cette année, et ils continuent de dialoguer avec les autres pays afin de s'assurer qu'ils respectent leurs engagements.

Citations

« Le Canada demeure déterminé à aider ses partenaires des pays du Sud à lutter contre les changements climatiques, tout en s'attaquant au déclin de la biodiversité dans le monde. En augmentant notre contribution de 50 p. 100, nous démontrons notre confiance dans les efforts du Fonds vert pour le climat pour financer des solutions novatrices aux crises climatiques. Il est essentiel de contribuer à la reconstitution des ressources du Fonds vert pour le climat en 2023 pour garantir le succès de la COP28. Nous appelons tous les contributeurs à viser une augmentation de leurs engagements d'au moins 50 p. 100 en vue de la séance au sujet des engagements en octobre 2023. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pour assurer à tous une planète saine et un avenir prospère, nous devons travailler ensemble et veiller à ce que les voix de tout le monde, y compris celles des femmes et des filles, des peuples autochtones et de la société civile, soient entendues. Le Canada est résolu à faire en sorte que le Fonds vert pour le climat mobilise du financement privé et novateur afin de renforcer l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation, qu'il s'attaque au déclin de la biodiversité par des solutions fondées sur la nature, qu'il réduit le risque de catastrophes et qu'il améliore les systèmes alimentaires là où les besoins sont les plus importants, en particulier dans les petits États insulaires en développement, les pays les moins développés et les États africains. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

En 2021, le Canada a doublé son engagement officiel en matière de financement international de la lutte contre les changements climatiques, le portant à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans. La participation totale du Canada à la lutte contre les changements climatiques est également supérieure à son engagement officiel à l'égard du financement de l'action climatique et comprend du soutien financier aux crédits à l'exportation, des contributions de base aux banques multilatérales de développement, du financement privé obtenu à partir d'investissements publics, de l'aide de FinDev Canada et d'autres aides internationales dotées d'un volet axé sur les changements climatiques. En 2021, le Canada a fourni et mobilisé plus de 1,53 million de dollars en financement pour le climat de toutes les sources de financement, ce qui constitue une hausse de 12 p. 100 par rapport à 2020.

En 2017, le Canada a été l'hôte de la toute première réunion ministérielle sur l'action climatique coorganisée par le Canada, la Chine et l'Union européenne, qui s'est déroulée à Montréal. L'objectif de cette réunion, qui demeure le même à ce jour, consiste à réunir les grandes économies et les intervenants clés de la lutte contre les changements climatiques pour discuter des mesures concrètes qui peuvent être prises pour favoriser la mise en œuvre de l'Accord de Paris et réitérer leur engagement à l'égard de l'action climatique mondiale.

et réitérer leur engagement à l'égard de l'action climatique mondiale. Le Fonds vert pour le climat, dont le siège est situé à Songdo, en Corée du Sud, est le plus grand fonds mondial consacré au climat. Le Fonds aide les pays en développement à faire la transition vers un développement durable, à faibles émissions de carbone, climato-résilient, respectueux de la nature et inclusif, et il contribue à la lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale.

Le Fonds vert pour le climat joue un rôle important pour soutenir et faire entendre les voix des populations des pays en développement qui sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, comme les femmes et les filles, les peuples autochtones et les communautés les plus défavorisées. Par exemple, tous les projets financés par le Fonds vert pour le climat doivent favoriser l'égalité des genres.

Les investissements du Fonds vert pour le climat reposent sur quatre principales stratégies transformationnelles : permettre une action climatique plus ambitieuse; accélérer l'innovation dans la lutte contre les changements climatiques; réduire les risques liés aux investissements afin d'accroître le financement; et faire en sorte que le financement concorde avec le développement durable.

En date de mars 2023, le portefeuille de projets du Fonds vert pour le climat comportait 216 projets approuvés d'adaptation et d'atténuation dans 129 pays, pour un engagement de 12 milliards de dollars américains en financement du Fonds vert pour le climat, et un portefeuille s'élevant à 45 milliards de dollars américains, dont du cofinancement public et privé.

Le Fonds vert pour le climat appuie directement des projets qui correspondent aux priorités du Canada, y compris la transition vers l'énergie propre. Le portefeuille du Fonds vert pour le climat comporte 61 projets liés à la production d'énergie qui ont accès à un financement total de 3 milliards de dollars américains provenant du Fonds vert pour le climat.

En tant que partenaire et pays contributeur tenu de respecter ses engagements et ses obligations à l'égard de l'Accord de Paris , le Canada joue un rôle essentiel dans le financement de l'action climatique par son soutien au Fonds vert pour le climat. Le Canada est actuellement le huitième plus important contributeur au Fonds vert pour le climat.

, le Canada joue un rôle essentiel dans le financement de l'action climatique par son soutien au Fonds vert pour le climat. est actuellement le huitième plus important contributeur au Fonds vert pour le climat. En mars 2023, le conseil d'administration du Fonds vert pour le climat a élu Mafalda Duarte comme prochaine directrice générale, dont le mandat doit commencer en août 2023. Elle sera la deuxième femme à occuper la fonction de directeur général de l'histoire du Fonds vert pour le climat.

