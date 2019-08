Le Canada annonce un nouveau programme de remises écoénergétiques pour aider les Ontariens à économiser et à lutter contre les changements climatiques

TORONTO, le 27 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans des solutions climatiques qui aident les Canadiens à réduire les émissions et à faire des économies tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne. Tous les jours, les Canadiens sont témoins des répercussions des changements climatiques, et le gouvernement du Canada les aide à faire leur part et à prendre des mesures concrètes.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé le lancement du Programme de remises écoénergétiques visant à rendre les mesures climatiques abordables pour les Ontariens. Dans le cadre de ce programme, une aide qui s'élève au total à 200 millions de dollars sur deux ans sera accordée aux détaillants de l'Ontario pour qu'ils puissent offrir des remises allant jusqu'à 25 p. 100 du prix d'achat de certains produits écoénergétiques. Les Ontariens économiseront jusqu'à 60 p. 100 d'énergie en utilisant ces produits au lieu des modèles standards.

Grâce à cette initiative, les familles ou les entreprises de l'Ontario qui désirent installer des bornes de recharge pour des véhicules électriques ou acheter de nouveaux électroménagers écoénergétiques comme des laveuses, des sécheuses, des lave-vaisselle et des réfrigérateurs peuvent économiser jusqu'à 500 dollars par appareil, et jusqu'à 1 000 dollars sur les chauffe-eau et les thermopompes. Les détaillants qui participent au programme sont RONA, Lowe's, Canadian Tire, Best Buy Canada, Tepperman's et une foule d'autres détaillants, grands et petits, dans les collectivités de toute la province.

Les résidents de l'Ontario peuvent profiter de ce programme en magasin ou en ligne, par l'entremise des détaillants admissibles, dont la liste figure ici : Programme de remises écoénergétiques (veuillez la consulter régulièrement, car d'autres détaillants seront ajoutés).

Le Programme de remises écoénergétiques est financé par une partie de la somme allouée à l'Ontario dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Le gouvernement du Canada réinvestit la part de l'Ontario dans des programmes qui visent à favoriser l'efficacité énergétique, à lutter contre les changements climatiques et à permettre aux Ontariens de garder plus d'argent dans leurs poches.

« Le Programme de remises écoénergétiques permettra aux Ontariens de lutter contre les changements climatiques de façon abordable et d'obtenir des économies pouvant atteindre jusqu'à 1 000 dollars grâce à des électroménagers écoénergétiques, qu'il s'agisse de chauffe-eau, de réfrigérateurs ou de cuisinières, soit les produits que nous utilisons au quotidien; ils pourront ainsi également réduire leurs coûts énergétiques. Lorsque l'Ontario a annulé nos programmes climatiques financés conjointement l'an dernier, nous nous sommes assurés de réinvestir l'argent dans des projets qui aident les Ontariens à continuer à faire partie de la solution de lutte contre les changements climatiques. Nos investissements feront du Canada un chef de file de l'économie propre de demain pour que nos enfants et nos petits-enfants aient de bons emplois, de l'air pur, de l'eau propre et un avenir sain. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Chez Lowe's Canada, nous comprenons que nous avons un rôle à jouer pour améliorer la performance environnementale de l'industrie canadienne de la construction et de la rénovation résidentielle. C'est pourquoi offrir à notre clientèle une gamme de produits avec une empreinte environnementale réduite constitue l'un des trois piliers sur lesquels repose notre démarche en matière de responsabilité d'entreprise. Il y a un an et demi, nous avons lancé notre programme de produits ECO dans tous nos magasins RONA, Lowe's et Réno-Dépôt et dans les magasins affiliés participants au pays. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers de faire partie de ce nouveau programme de remises écoénergétiques et, ainsi, de permettre à nos clients en Ontario de réaliser des économies importantes sur des centaines de produits écoénergétiques admissibles, et ce, dans l'ensemble de notre réseau. »

- Carol Crystal, vice-présidente à la mise en marché, Lowe's Canada

Tout l'argent investi par le gouvernement fédéral servira à offrir aux Ontariens des remises aux points de vente. À noter que les détaillants ne recevront aucune compensation pour l'administration du programme.

La liste complète des produits admissibles se trouve ici : Programme de remises écoénergétiques

Dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, un montant total de 1,4 milliard de dollars a été alloué aux provinces et aux territoires qui ont adhéré au Cadre pancanadien. Grâce à ce fonds, le gouvernement fédéral a aidé les provinces et les territoires à soutenir des programmes qui ont permis de planter des arbres, d'améliorer l'efficacité énergétique des maisons pour aider les familles à économiser de l'argent, de réduire le gaspillage d'énergie dans les logements sociaux et d'aider les centres communautaires à tourner le dos aux combustibles fossiles.

Selon Clean Energy Canada, les mesures d'efficacité énergétique énoncées dans le plan climatique canadien aideront à améliorer l'économie et l'environnement du Canada d'ici 2030, en créant 118 000 nouveaux emplois, en faisant bondir notre produit intérieur brut de 356 milliards de dollars et en faisant économiser aux ménages canadiens en moyenne 114 dollars par an.

