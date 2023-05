BRANDON, MB, le 30 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Kevin Lamoureux, député fédéral de Winnipeg-nord, et Jeff Fawcett, maire de la ville de Brandon ont annoncé un financement de 5 millions de dollars pour Brandon. Cette ville fait partie des 41 bénéficiaires du volet des villes de la phase 3 de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Dans le cadre de son plan d'investissement pour le volet Grandes villes, la Ville de Brandon s'est associée à Infrastructure Canada, à la Société John Howard de Brandon et à Manitoba Hydro pour approuver la construction de la Société John Howard de Brandon (en partenariat avec Westman Youth for Christ) Transitional Housing Project, 24 nouvelles unités de logement de transition pour les personnes sans abri ou vulnérables à l'itinérance.

Le financement est rendu possible grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre la création d'au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la phase 3 de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets, doté de 1 milliard de dollars, et le volet des villes, doté de 500 millions de dollars.

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à l'Initiative de logement rapide, nous fournissons rapidement de nouveaux logements abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici même à Brandon. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des Canadiens, notre gouvernement continue d'obtenir des résultats significatifs pour les Canadiens. C'est l'une des nombreuses façons dont notre Stratégie nationale sur le logement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable ici à Brandon et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous aidons les personnes et les familles dans le besoin et, ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. - Kevin Lamoureux, député fédéral de Winnipeg-nord

« Le financement annoncé aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative de logement rapide du gouvernement du Canada est une excellente nouvelle pour notre ville. Cet investissement de 5 millions de dollars aidera à créer au moins 24 nouveaux logements, offrant ainsi un endroit sécuritaire et abordable pour les personnes les plus vulnérables. Brandon continuera de travailler avec ses partenaires pour aider les personnes les plus démunies de notre région. » - Jeff Fawcett, maire de la ville de Brandon

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL.

Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

