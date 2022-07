MÉRIDA, Mexico, le 14 juill. 2022 /CNW/ - Les pays durement touchés par les changements climatiques ont souvent une capacité restreinte de les prévenir et de s'adapter à leurs conséquences, notamment aux phénomènes météorologiques violents, aux incendies de forêt, aux sécheresses et aux inondations. Le Canada continuera d'aider les pays partenaires à prendre des mesures à l'égard des changements climatiques, à renforcer leur résilience et à faire une transition vers un avenir plus propre et à faibles émissions de carbone.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a rencontré Maria Luisa Albores González, du Secrétariat de l'Environnement et des Ressources naturelles du Mexique, et a annoncé que le Canada investira 4,5 millions de dollars sur quatre ans pour aider les pays de l'Alliance du Pacifique (Mexique, Pérou, Chili et Colombie) à renforcer leurs systèmes nationaux de mesure, de déclaration et de vérification en matière de climat. Ces systèmes sont essentiels pour que les pays puissent élaborer des politiques et prendre des mesures d'atténuation solides et efficaces, puisqu'ils fournissent aux gouvernements des renseignements transparents, exacts et comparables sur les sources d'émissions.

L'annonce a été faite à l'occasion de la 29e réunion annuelle de la session du Conseil de la Commission de coopération environnementale de l'Amérique du Nord, à Mérida, au Mexique, où les ministres de l'environnement du Canada, du Mexique et des États-Unis, de même que d'autres intervenants, se sont rencontrés pour discuter des priorités nationales en matière de climat, des enjeux régionaux et mondiaux ainsi que des occasions de renforcement de la coopération environnementale trilatérale en Amérique du Nord.

La fondation Gold Standard mettra en œuvre le programme de mesure, de déclaration et de vérification de l'Alliance du Pacifique pour aider les pays à suivre l'évolution de leurs réductions d'émissions en vue de l'atteinte de leurs contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'Accord de Paris.

Citations

« Les changements climatiques touchent les communautés et les pays à l'échelle du globe. Des solutions mondiales, comme les engagements financiers du Canada en matière de climat, sont essentielles pour aider les pays à faire le suivi de leurs émissions et à les comprendre, mais aussi pour accroître les mesures qu'ils prennent pour lutter contre les changements climatiques. Notre engagement à l'égard de l'Alliance du Pacifique fournira aux administrations nationales et locales de nouveaux outils et les aidera à améliorer leur capacité à établir des systèmes efficaces et efficients de mesure, de déclaration et de vérification en matière de climat ainsi qu'à déterminer les priorités au regard de l'atténuation et à attirer le financement dont elles ont besoin pour leurs contributions déterminées au niveau national. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La fondation Gold Standard se réjouit à la perspective d'appuyer la collaboration entre les administrations en vue de maximiser les retombées du financement de la lutte contre les changements climatiques et de contribuer à l'atteinte des ambitions de l'Accord de Paris, mais elle est aussi surtout heureuse de veiller à ce que ce financement apporte des contributions tangibles aux priorités de développement nationales des gouvernements de l'Alliance du Pacifique et d'appuyer les capacités locales de façon à ce que des progrès continus puissent être réalisés vers l'atteinte des objectifs de développement durable. »

- Margaret Kim, présidente-directrice générale, fondation Gold Standard

Faits en bref

Pour appuyer l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris , le Canada a annoncé en 2021 qu'il doublait son engagement concernant le financement international de la lutte contre les changements climatiques, pour le faire passer à 5,3 milliards de dollars sur cinq ans. Les quatre secteurs clés visés sont les suivants : énergie propre et élimination progressive du charbon, agriculture et systèmes alimentaires adaptés au climat, solutions fondées sur la nature et biodiversité, et gouvernance climatique.

Dans le cadre de son engagement de financement international de la lutte contre les changements climatiques de 5,3 milliards de dollars, le Canada pourra :

Accroître le financement des mesures d'adaptation d'au moins 40 p. 100;



Accorder au moins 20 p. 100 du financement à des projets qui tirent parti de solutions fondées sur la nature et qui contribuent aux avantages à l'égard de la biodiversité;



Veiller à ce que 80 p. 100 des projets intègrent des considérations liées à l'égalité entre les sexes, conformément à la Politique d'aide internationale féministe du Canada;



Continuer d'appuyer la transition mondiale vers l'énergie propre et l'élimination progressive du charbon grâce à des investissements importants, notamment un investissement pouvant atteindre 1 milliard de dollars dans le programme du Fonds d'investissement climatique pour la transition accélérée de l'industrie du charbon.

La fondation Gold Standard est un organisme sans but lucratif créé en 2003 par de multiples ONG internationales dans le but de catalyser une intervention ambitieuse concernant la lutte contre les changements climatiques en renforçant les marchés environnementaux, en augmentant le développement durable organisationnel et en mobilisant le financement relatif au climat.

Produits connexes

