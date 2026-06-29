Le Canada annonce que Squamish s'ajoute aux partenaires locaux qui s'engagent à utiliser le Catalogue de conception de logements

SQUAMISH, BC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Le Catalogue de conception de logements fait partie d'un vaste éventail de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le rythme de la construction résidentielle, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Le Catalogue appuie la normalisation dans le secteur de l'habitation, et les administrations locales sont des partenaires clés pour réaliser ce potentiel. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une bibliothèque de plus de 50 plans préapprouvés d'immeubles de faible hauteur afin d'accélérer une densification douce à l'échelle nationale. Ce catalogue est gratuit pour toute la population du pays. Les conceptions tiennent compte des différentes exigences de construction au Canada et ont été élaborées par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi qu'Armand Hurford, maire du District de Squamish, ont annoncé que Squamish a approuvé le Catalogue de conception de logements et devient ainsi la plus récente municipalité à se joindre à des dizaines d'autres partout au pays en tant que partenaire local officiel.

Squamish est un chef de file en matière de soutien aux conceptions standardisées. La municipalité a organisé en 2024 un concours de conception de logements multiplex où les projets gagnants répondaient aux conditions locales, au contexte des quartiers et aux exigences liées aux niveaux de construction en zone inondable. La municipalité de Squamish ajoute de façon proactive des modèles préapprouvés du Catalogue à sa bibliothèque existante et simplifie les processus d'approbation. Elle facilite ainsi la planification des projets pour les constructeurs et les propriétaires-occupants. Le District de Squamish met de l'avant trois modèles du Catalogue de conception de logements : duplex, quadruplex 01 et quadruplex 02 (Colombie-Britannique). Bien qu'un permis de construire demeure requis, les modèles standardisés bénéficient d'un processus d'examen simplifié et prioritaire.

Devenir partenaire local s'inscrit dans la continuité du succès obtenu à Squamish grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements. Ce fonds permet aux collectivités d'accélérer la réalisation de petits immeubles de logements collectifs en éliminant les étapes d'approbation superflues et en mettant à jour la réglementation pour favoriser une plus grande diversité dans l'offre résidentielle. Le programme de logements accessoires de Squamish, financé par le Fonds pour accélérer la construction de logements, vient aussi compléter le catalogue en mettant à jour les règlements de zonage, en réduisant les exigences en matière de stationnement et en accordant des exemptions des droits d'aménagement.

Le travail se poursuit avec les administrations locales de partout au pays pour les encourager à soutenir le Catalogue de conception de logements.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Des collectivités comme Squamish redoublent d'efforts en adoptant des approches novatrices pour s'attaquer à la crise du logement et aider à construire les logements dont les gens ont besoin. Le Catalogue de conception de logements permet d'éviter d'allonger inutilement les délais afin de bâtir plus de logements, plus rapidement. En simplifiant les processus d'approbation et en favorisant une densité adéquate dans les quartiers existants, nous pouvons offrir davantage d'options de logement tout en créant des collectivités complètes où les gens ont les moyens de vivre, de travailler et d'élever une famille. » - Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Squamish est fière de se joindre aux collectivités de partout au Canada pour faire progresser des solutions pratiques qui visent à rendre le logement plus accessible. En procédant à l'examen préalable de trois modèles du Catalogue et en les mettant de l'avant, nous souhaitons éliminer une part d'incertitude dans la planification et faciliter la mise en œuvre de solutions de logement créatives. Grâce à ce partenariat, nous poursuivons et renforçons les initiatives déjà en cours à Squamish pour diversifier l'offre de logements et offrir des habitations adaptées aux besoins de la population. » - Armand Hurford, maire du District de Squamish

Faits en bref :

Liste des partenaires locaux : Catalogue - soutien aux administrations locales

Les propriétaires-occupants, les constructeurs et les collectivités qui souhaitent recevoir des mises à jour peuvent s'inscrire sur la page Web du Catalogue de conception de logements.

Les trousses de conception technique complètes qui ont été lancées en octobre 2025 comprennent des dessins et des spécifications architecturaux et techniques, y compris des aménagements prêts à l'accessibilité et des aménagements à accessibilité améliorée, des modèles et des documents pour les rapports sur le rendement énergétique, des rapports sur le rendement du bâtiment et un guide d'utilisation. De plus, des résumés des coûts de construction régionaux et des guides sur la résilience climatique et la sélection des matériaux sont maintenant disponibles. Des conceptions existent pour toutes les régions du pays : la Colombie-Britannique; l'Alberta; le Manitoba et la Saskatchewan; l'Ontario; le Québec; les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard); et les territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Les plans ont été conçus par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie et ils visent à créer une légère densité et un aménagement intercalaire dans les quartiers existants de toutes les régions du pays.

Le gouvernement fédéral continuera de mobiliser les provinces et territoires dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Il sollicitera notamment leur collaboration pour le Catalogue de conception de logements et les plans standardisés.

Le gouvernement fédéral s'inspire des catalogues de conception de logements d'après-guerre créés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) entre les années 1940 et 1970.

Parallèlement à ces efforts, la SCHL continuera de s'acquitter de son mandat consistant à contribuer au bon fonctionnement du système de logement au Canada grâce à des programmes existants comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]