Le Canada annonce que Radium Hot Springs s'ajoute aux partenaires locaux qui s'engagent à utiliser le Catalogue de conception de logements

RADIUM HOT SPRINGS, BC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Le Catalogue de conception de logements fait partie d'un vaste éventail de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le rythme de la construction résidentielle, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Le Catalogue appuie la normalisation dans le secteur de l'habitation, et les administrations locales sont des partenaires clés pour réaliser ce potentiel. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une bibliothèque de plus de 50 plans préapprouvés d'immeubles de faible hauteur afin d'accélérer une densification douce à l'échelle nationale. Ce catalogue est gratuit pour toute la population du pays. Les conceptions tiennent compte des différentes exigences de construction au Canada et ont été élaborées par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie.

Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, avec Mike Gray, maire de Radium Hot Springs, a annoncé que Radium Hot Springs a approuvé le Catalogue de conception de logements et devient ainsi la plus récente municipalité à se joindre à des dizaines d'autres partout au pays en tant que partenaire local officiel. Le Village se montre proactif dans le soutien du Catalogue en examinant les plans au préalable afin de simplifier les approbations. Ainsi, elle facilite le travail de planification des constructeurs et des propriétaires-occupants.

Le village de Radium Hot Springs a examiné au préalable cinq plans du Catalogue de conception de logements : trois plans de la Colombie-Britannique (CB Duplex, CB Maison en rangée et CB Logement accessoire 01) et deux des plans de l'extérieur de la Colombie-Britannique (logement accessoire 02 de l'Alberta et logement accessoire 01 de l'Ontario). Les plans conçus pour l'extérieur de la province offriront plus de choix aux résidents et refléteront le mode de vie et le caractère récréatif de Radium Hot Springs. Bien qu'un permis de construire demeure requis, les conceptions standardisées bénéficieront d'un processus d'examen simplifié.

Ces efforts s'ajoutent aux travaux réalisés par le Village de Radium Hot Springs dans le cadre des initiatives qu'il a entreprises grâce au Fonds pour accélérer la construction de logements. Ces travaux visent à créer les conditions propices à l'adoption du Catalogue de conception de logements en augmentant la densité permise au moyen de changements de zonage et en améliorant le processus d'approbation des aménagements.

Le travail se poursuit avec les administrations locales de partout au pays pour les encourager à soutenir le Catalogue de conception de logements.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Des collectivités comme Radium Hot Springs redoublent d'efforts en adoptant des approches novatrices pour s'attaquer à la crise du logement et aider à construire les logements dont les gens ont besoin. Le Catalogue de conception de logements permet d'éviter d'allonger inutilement les délais afin de bâtir plus de logements, plus rapidement. En simplifiant les processus d'approbation et en favorisant une densité adéquate dans les quartiers existants, nous pouvons offrir davantage d'options de logement tout en créant des collectivités résilientes où les gens ont les moyens de vivre, de travailler et d'élever une famille. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Radium Hot Springs travaille à offrir des logements abordables à notre collectivité. Nous cherchons toujours des outils pratiques qui peuvent améliorer la qualité, réduire les coûts et raccourcir les délais. Des ressources comme le Catalogue de conception de logements peuvent aider les collectivités de toutes tailles à faire passer plus efficacement les ensembles de logements de la conception à la construction. » - Mike Gray, maire de Radium Hot Springs

Faits en bref :

Liste des partenaires locaux : Catalogue : soutien aux administrations locales

Les propriétaires-occupants, les constructeurs et les collectivités qui souhaitent recevoir des mises à jour peuvent s'inscrire sur la page Web du Catalogue de conception de logements.

Les trousses de conception technique complètes qui ont été lancées en novembre 2025 comprennent des dessins et des spécifications architecturaux et techniques, y compris des aménagements prêts à l'accessibilité et des aménagements à accessibilité améliorée, des modèles et des documents pour les rapports sur le rendement énergétique, des rapports sur le rendement du bâtiment et un guide d'utilisation. De plus, des résumés des coûts de construction régionaux et des guides sur la résilience climatique et la sélection des matériaux sont maintenant disponibles. Des conceptions existent pour toutes les régions du pays : la Colombie-Britannique; l'Alberta; le Manitoba et la Saskatchewan; l'Ontario; le Québec; les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard); et les territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Les plans ont été conçus par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie et ils visent à favoriser une légère densité et les aménagements intercalaires dans les quartiers existants de toutes les régions du pays.

Le gouvernement fédéral continuera de mobiliser les provinces et territoires dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Il sollicitera notamment leur collaboration pour le Catalogue de conception de logements et les plans standardisés.

Le gouvernement fédéral s'inspire des catalogues de conception de logements d'après-guerre créés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) entre les années 1940 et 1970.

Parallèlement à ces efforts, la SCHL continuera de s'acquitter de son mandat consistant à contribuer au bon fonctionnement du système de logement au Canada grâce à des programmes existants comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale. Elle est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]