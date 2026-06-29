/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À SQUAMISH/

SQUAMISH, BC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Armand Hurford, maire de Squamish pour une annonce.

Date : Le 29 juin 2026 Heure : 15 h 00 HP Lieu : Salle municipale du district de Squamish 37955, 2e Avenue Squamish (Colombie-Britannique) V8B 0A3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]