KINGSTON, ON, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Le Canada est bien placé pour agir comme chef de file en matière de production responsable, inclusive et durable de minéraux critiques. Ces minéraux sont un important moteur de l'économie verte et numérique, et la demande pour ces matières devrait connaître une hausse considérable. Le Canada saisit donc cette occasion pour effectuer de judicieux investissements dans les chaînes de valeur des minéraux critiques et pour ainsi soutenir le développement et le déploiement des énergies et technologies propres.

Le député de la circonscription Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 4,2 millions de dollars à Ucore Rare Metals Inc. (Ucore). Ces fonds permettront d'accroître et de démontrer l'efficacité commerciale de la plateforme technologique de séparation des éléments des terres rares (ETR) de Ucore - en instance de brevet et développée au Canada - dans des conditions commerciales simulées de façon rigoureuse.

Financé par le Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC), le projet de Ucore aidera le Canada à accroître son stock de métaux essentiels à la fabrication des moteurs électriques. Il s'agit d'une étape cruciale dans le développement d'une chaîne de valeur des véhicules électriques au pays.

Grâce au projet de Ucore, les concentrés canadiens ne seront pas expédiés à l'étranger pour le procédé de séparation, ce qui permettra au Canada de participer directement au marché prometteur des ETR lourds et légers. Ce financement créera des possibilités d'emploi dans des métiers spécialisés et des professions libérales, y compris dans des communautés autochtones. Il importe également de signaler que cet investissement favorise le développement du savoir-faire canadien et le déploiement d'une nouvelle technologie plus durable au profit de diverses entreprises canadiennes. En plus d'entrer dans la fabrication des véhicules électriques, les ETR sont présents dans les éoliennes et différents produits électroniques.

Le Canada est déterminé à réduire les émissions de gaz à effet et à bâtir une économie plus propre et plus prospère. La création de chaînes de transformation canadiennes et le développement de notre savoir-faire dans le domaine des minéraux critiques permettront de créer de bons emplois, de mettre en place des chaînes de valeur plus compétitives et de favoriser l'investissement et la croissance économique dans des collectivités de tout le Canada.

Citations

« Les minéraux critiques comme les éléments des terres rares font partie intégrante de nombreuses sources d'énergies et technologies propres. La demande pour ces ressources ne fera qu'augmenter. Nous prenons donc des mesures pour mettre en place des chaînes de valeur sûres et résilientes qui nous fourniront les matières dont nous avons besoin et créeront les bons emplois que méritent les travailleurs canadiens ici même, au pays. Des investissements comme celui-ci nous aideront à atteindre ces objectifs et à bâtir une économie sobre en carbone durable et prospère qui profitera à tout le monde. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada est un fournisseur fiable, stable et sûr de minéraux critiques et de produits qui en contiennent - nous avons tout ce qu'il faut pour prospérer dans un monde sobre en carbone, notamment des ressources abondantes et une main-d'œuvre qualifiée. Des investissements comme celui-ci, voilà exactement ce dont nous avons besoin pour saisir les possibilités économiques d'un avenir sobre en carbone tout en créant de bons emplois à l'échelle locale dans des municipalités comme Kingston. »

Mark Gerretsen

Député de Kingston et les Îles

« Ce projet de démonstration financé par RNCan met en lumière un aspect moins connu, mais tout aussi important de la chaîne d'approvisionnement en métaux critiques en Amérique du Nord : les éléments des terres rares. Un moteur à aimant permanent à base de terres rares est de loin le moyen le plus efficace de convertir l'énergie électrique des batteries en énergie mécanique pour les véhicules électriques - et inversement pour les éoliennes. Ucore remercie sincèrement RNCan de lui donner la possibilité de faire la démonstration de sa technologie transformatrice RapidSX™ de séparation des éléments des terres rares en collaboration avec ses partenaires de projet canadiens, Cyclic Materials, Defense Metals et Kingston Process Metallurgy. Grâce à ce projet, nous rapprochons le Canada d'une intégration complète de ces métaux essentiels de la chaîne d'approvisionnement à une vaste échelle commerciale. »

Mike Schrider, ing.

Vice-président et chef des opérations, Ucore Rare Metals Inc.

Quelques faits

Le budget de 2021 a versé 47,7 millions de dollars à RNCan pour soutenir le développement de chaînes de valeur des minéraux critiques au Canada dans le cadre du PRDDMC.

Le PRDDMC vise à faire progresser la maturité commerciale de nouvelles opérations ou technologies de traitement des minéraux qui soutiendront le développement de chaînes de valeur des véhicules zéro émission au Canada en fournissant des matières premières qui seront utilisées dans les batteries et aimants permanents.

Dans le cadre de ce projet, Ucore produira des échantillons d'ETR de grande pureté (néodyme et praséodyme) et de petits lots d'oxydes de terres rares pour répondre aux besoins éventuels des consommateurs.

Le projet permettra d'obtenir des échantillons de grande pureté après le traitement d'environ 13 à 15 tonnes d'oxydes de terres rares totaux sur une période de six mois dans l'installation de Ucore à Kingston , en Ontario .

Liens pertinents

