TORONTO, le 6 mars 2024 /CNW/ - Nos minéraux et nos métaux sont essentiels à l'économie, aux infrastructures, à l'innovation et à la gérance de l'environnement au Canada. Or, maintenant que la planète s'emploie à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, la demande de ressources minérales canadiennes ne fera qu'augmenter. En effectuant les bons investissements dans le secteur de l'exploration et de l'exploitation minière, nous pouvons favoriser un développement durable des ressources, créer de bons emplois, stimuler la croissance économique et promouvoir la participation et le leadership des Autochtones dans l'économie du pays.

Dans cette optique, à l'occasion du congrès 2024 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé hier des investissements fédéraux de plus de 15 millions de dollars pour la réalisation de projets visant à accroître la participation des Autochtones et à favoriser l'essor du secteur canadien des minéraux critiques.

Le ministre Wilkinson a également annoncé le lancement du premier appel de propositions dans le cadre du volet « subventions aux Autochtones » du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC). Ce premier appel offrira jusqu'à 3,5 millions de dollars en financement fédéral pour soutenir la participation, le partage des connaissances et le renforcement des capacités des communautés autochtones dans le cadre de projets d'énergie propre ou d'infrastructures de transport qui favorisent la mise en valeur des minéraux critiques. Ce volet du FIMC, qui restera ouvert jusqu'au 31 mars 2030, versera au total 13,5 millions de dollars en financement.

En outre, pour aider dès aujourd'hui les communautés autochtones à saisir les possibilités économiques que présentent les ressources minérales de sources durables, le Canada financera sept projets miniers représentant plus de 10,4 millions de dollars dans le cadre du programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones (PRNA). Les fonds versés à ces projets serviront à financer de nombreuses activités, notamment des mesures de renforcement des capacités, l'élaboration de programmes de partenariat, la réalisation d'études de faisabilité clés, l'élargissement de la formation axée sur les compétences et le développement d'importants projets d'infrastructures.

De cette façon, les communautés et organisations autochtones pourront s'investir davantage dans le développement de projets de mise en valeur des minéraux critiques qui soutiennent la transition vers un avenir fondé sur l'énergie propre. Les fonds accordés par le programme PRNA ont été répartis comme suit :

La Première Nation Łı́ı́dlı̨ı̨ Kų́ę́ - 1 974 675 $

La fiducie Global Indigenous Development Trust - 2 408 543 $

Le Centre d'excellence en ressources naturelles des Premières Nations de la Saskatchewan - 4 500 000 $

- 4 500 000 $ Accurate Industries (nation crie du lac Ministikwan) - 234 467 $

Première Nation dénésuline de Fond-du-Lac - 688 998 $

- 688 998 $ Conseil tribal de Keewatin - 324 432 $

- 324 432 $ Nation Birdtail Sioux Dakota - 352 500 $

Lundi, le gouvernement du Canada a aussi octroyé 4,9 millions de dollars à la société en commandite Magneto Investments dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC). Ce financement aidera à augmenter, grâce à des technologies et des procédés innovants, l'offre de sulfate de cobalt et de nickel de qualité batterie, essentielle à la mise en place d'une chaîne de valeur des véhicules électriques qui soit sûre et durable.

Seuls deux pays disposent des minéraux et métaux nécessaires à la fabrication de batteries lithium-ion, et le Canada est l'un d'eux. Le projet de Magneto nous permettra de participer directement au marché porteur du sulfate de cobalt et de nickel de qualité batterie - ici même - au lieu d'expédier le concentré à l'étranger pour fournir l'industrie de l'acier inoxydable.

Ces annonces faites lors du congrès de l'ACPE de 2024 font partie d'un train de mesures stratégiques grâce auxquelles le gouvernement du Canada soutient l'innovation dans le secteur minier, renforce les collaborations avec les peuples autochtones et crée de l'emploi. Le gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires pour faire de notre pays le fournisseur écoresponsable de minéraux critiques de choix, et ainsi assurer un avenir vert et prospère à tous les Canadiens et les Canadiennes.

Citations

« Les minéraux critiques représentent l'occasion économique d'une génération pour le Canada - de l'exploration au recyclage, en passant par l'extraction, la fabrication de pointe et le traitement, nous investissons dans toute la chaîne de valeur. Le Canada continuera de faire ces investissements stratégiques dans des projets importants et des communautés autochtones en vue de permettre la mise en valeur durable de ces minéraux, de manière à affermir sa position de fournisseur de choix de technologies propres, d'énergie propre et de ressources dont la planète a besoin pour bâtir une économie prospère et carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La demande en minéraux critiques et en produits qu'ils servent à fabriquer suscite des possibilités de diversification industrielle, de création d'emplois de haute qualité et de développement durable. Puisque le Canada possède d'importants gisements de minéraux critiques, il peut devenir un fournisseur vert de prédilection en favorisant le développement responsable, la concurrence et la stabilité des chaînes d'approvisionnement. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Canada sait l'importance de la participation des peuples autochtones à notre secteur des minéraux critiques. Ces investissements cadrent avec notre vision d'une approche durable, responsable et inclusive de la mise en valeur des minéraux, une approche essentielle à la transition du Canada vers la carboneutralité. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport et les énergies propres qui favorisent l'essor de cette industrie vitale sont essentiels si on veut faire avancer l'innovation dans le secteur minier tout en créant de bons emplois pour les Canadiens et en stimulant l'économie. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Quelques faits

Dans le budget de 2022, le gouvernement a alloué 80 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour renouveler et étendre le PRNA à tous les secteurs des ressources naturelles et dans toutes les régions du pays. Au moins 25 millions de dollars de ce financement doivent être consacrés au renforcement des capacités des communautés autochtones afin de soutenir leur participation au secteur des minéraux critiques.

Des renseignements sur les possibilités de financement et le guide du demandeur du FIMC sont maintenant disponibles en ligne. Les personnes qui souhaitent participer à cet appel de propositions doivent soumettre leurs demandes de financement en ligne d'ici le 31 décembre 2024.

Liens pertinents

