TORONTO, le 13 juin 2022 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique des mines canadiennes est fondamentale pour notre transition vers un avenir carboneutre. En inventant et en faisant évoluer des solutions novatrices qui réduisent la consommation d'énergie pendant le concassage et le broyage de la roche, nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre, améliorerons la productivité et aiderons à renforcer la compétitivité de notre industrie minière.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le Conseil canadien de l'innovation minière avait remporté le grand prix de 5 millions de dollars du défi À tout casser . Ce prix récompense l'inventeur de la technologie la plus efficace pour réduire la consommation d'énergie durant le broyage et le concassage de la roche, un processus aussi appelé fragmentation, qui est l'un des plus énergivores de l'industrie minière.

La technologie propre du Conseil canadien de l'innovation minière, CanMicro , associe la fragmentation assistée par micro-ondes à une technologie multicapteurs de tri du minerai pour casser sélectivement les particules et séparer les déchets des minéraux, ce qui réduit les besoins de concassage et de broyage. CanMicro a surpassé les exigences du défi en permettant une économie d'énergie de plus de 35 % sur plusieurs matières.

Cette annonce survient après quatre années d'un programme intensif lancé en 2018 dans le but de trouver des solutions révolutionnaires pour rendre le traitement des roches plus écologique et plus efficace. Parmi quelque 65 candidatures reçues par suite d'un appel à projets national, six finalistes ont été choisis par des experts et ont obtenu 860 000 $ pour mettre au point leurs technologies. Le grand gagnant du défi À tout casser a été sélectionné au terme d'un processus concurrentiel rigoureux, conçu et administré par Ressources naturelles Canada (RNCan).

À tout casser est l'un des six premiers défis sur les technologies propres lancés par RNCan dans le cadre de l' Initiative Impact Canada , une stratégie pangouvernementale visant à faire éclore des solutions innovantes aux plus grands problèmes économiques, environnementaux et sociaux de notre pays. RNCan a investi 75 millions de dollars dans ses six défis, qui ont pour noms À tout casser , Plein potentiel , Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel , Branchés sur l'avenir , Défi des femmes en tech propres et Visez haut!

Citations

« Le défi À tout casser a offert aux innovateurs une occasion sans précédent de développer une solution au problème posé par les procédés de fragmentation à forte consommation d'énergie dans les mines canadiennes. Améliorer l'efficacité énergétique permet d'accroître la productivité et d'abaisser les coûts aux sites miniers tout en réduisant les émissions nocives et les répercussions sur l'environnement. Je tiens à féliciter le Conseil canadien de l'innovation minière pour son impressionnante technologie CanMicro. Notre gouvernement est ravi de soutenir des projets de ce genre par le biais des défis d'Impact Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Pour bâtir une économie plus prospère pour tous, il est essentiel de trouver des solutions innovantes qui rendront les technologies utilisées dans le secteur minier plus écologiques et plus efficaces. Félicitations au Conseil canadien de l'innovation minière d'avoir remporté le défi À tout casser. Le Canada vous remercie pour votre travail, et je me réjouis de poursuivre en partenariat avec vous notre marche vers la carboneutralité. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada : Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]