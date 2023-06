SUDBURY, ON, le 29 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Viviane Lapointe, députée fédérale de Sudbury, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Paul Lefebvre, maire de la Ville du Grand Sudbury, ont annoncé un financement de plus de 14 millions de dollars pour l'ensemble de logements abordables de la rue Lorraine, à Sudbury.

Logo Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement)

L'annonce a été faite sur la rue Lorraine, où la construction du complexe comptant 40 logements de transition a déjà commencé. Dans le cadre de la deuxième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements, le gouvernement du Canada a investi plus de 7,4 millions de dollars et la Ville du Grand Sudbury, près des 7 millions de dollars.

Pour ce projet, la Ville du Grand Sudbury s'associe à l'hôpital local et à Horizon Santé-Nord pour offrir des services de soutien aux ménages ayant de grands besoins en matière de logement, en particulier les personnes en situation d'itinérance chronique, les populations autochtones et les femmes. Les services de soutien seront offerts par l'entremise de l'équipe de traitement communautaire dynamique d'Horizon Santé-Nord, qui se spécialise dans la santé mentale et la toxicomanie. Le site des logements de transition est également situé près des principaux itinéraires de transport en commun afin d'en accroître l'accessibilité.

L'Initiative pour la construction rapide de logements fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au Canada, y compris ici, à Sudbury. En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des gens, le gouvernement du Canada continue d'obtenir des résultats significatifs pour la population canadienne. Voilà entre autres comment, grâce à notre Stratégie nationale sur le logement, nous pouvons continuer de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Cet investissement permettra à la population canadienne de continuer à disposer de logements sûrs et abordables qui répondent à ses besoins, tout en créant des emplois qui stimuleront l'économie locale à Sudbury. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de concevoir et de mettre en œuvre des solutions dans le domaine du logement tant à Sudbury, en Ontario, qu'ailleurs au Canada. » - Viviane Lapointe, députée fédérale de Sudbury

« Grâce à l'immeuble de la rue Lorraine, les personnes en situation d'itinérance chronique dans notre collectivité auront accès à des logements abordables et à des soins, conformément aux priorités de la Ville en matière de santé mentale, de logement et de rues saines. Il aidera aussi à combler les lacunes et à atténuer les pressions sur d'autres services de notre collectivité, comme l'hôpital, le corps policier et les organismes de services sociaux. Je remercie nos partenaires fédéraux d'appuyer cette initiative essentielle. » - Paul Lefebvre, maire de la Ville du Grand Sudbury

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL ) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement ( SCHL ) dans le cadre de la SNL .

SCHL SNL Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes et devraient permettre la création de plus de 10 000 logements au lieu des 7 500 initialement prévus, dont plus de 3 300 logements pour soutenir les femmes et plus de 4 200 logements destinés aux Autochtones.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2SLGBTQI+, les groupes racisés , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur l'ICRL et les critères d'admissibilité, consultez le site schl.ca.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Shiraz Keushgerian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]