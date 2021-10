GATINEAU, QC, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Tout au long de la pandémie, le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de vaccins pour négocier la livraison de vaccins au Canada dans les meilleurs délais possible.

Le 18 octobre 2021, Pfizer a soumis à Santé Canada une demande d'examen réglementaire du vaccin contre la COVID-19 COMIRNATY de Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Il s'agit d'une étape importante en vue d'offrir une protection supplémentaire à nos jeunes Canadiens.

Le gouvernement du Canada et Pfizer ont convenu d'un calendrier de livraison accéléré de ce vaccin, sous réserve de l'autorisation réglementaire. Plus précisément, Pfizer et BioNTech ont indiqué que les livraisons de 2,9 millions de doses commenceront peu après l'autorisation réglementaire, afin que le Canada reçoive suffisamment de doses pour administrer une première injection à tous les enfants admissibles.

Le gouvernement du Canada continuera à suivre de près l'évolution des vaccins contre la COVID-19 et à travailler avec les fournisseurs de vaccins pour avoir accès à de nouvelles formulations le plus rapidement possible, afin que nous puissions terminer la lutte contre la COVID-19.

En avril 2021, le gouvernement du Canada a signé une entente avec Pfizer pour l'approvisionnement futur du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. L'entente prévoit une certaine souplesse pour l'acquisition de futures formulations du vaccin contre la COVID-19 auprès de Pfizer, telles que celles destinées à protéger contre les variants préoccupants et les vaccins mis au point pour les enfants.

À ce jour, le Canada a reçu plus de 74 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 de Pfizer, de Moderna et d'AstraZeneca.

Plus de 81 % des Canadiens admissibles de 12 ans et plus sont maintenant entièrement vaccinés, et plus de 87 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Selon les données de Statistique Canada, en date du 1er juillet 2021, il y a 2 879 112 enfants âgés de 5 à 11 ans au Canada .

