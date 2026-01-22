WHITBY, ON, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la municipalité régionale de Durham ont annoncé un financement combiné de plus de 53 millions de dollars pour la création de logements de transition et de logements avec services de soutien qui permettront d'offrir 104 nouveaux lits et la rénovation de 45 lits d'urgence déjà disponibles au 1635, rue Dundas Est, à Whitby. Pour la création de cet ensemble résidentiel, un ancien établissement de soins de longue durée a été transformé en un espace sûr et inclusif qui offre de la stabilité et du soutien aux personnes en situation d'itinérance, y compris des services aux personnes aux prises avec des problèmes d'alcool et de toxicomanie.

L'annonce a été faite par Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par John Henry, président du conseil régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leurs capacités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement et à l'itinérance. Soutenir l'ensemble résidentiel au 1635, rue Dundas est l'une des façons d'y arriver. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« En tant que député de Whitby, je suis fier que notre gouvernement fédéral investisse 40 millions de dollars pour répondre aux divers besoins en matière de logement dans notre région. Ce financement permettra d'ajouter des logements avec services de soutien au site 1635 Dundas, créant ainsi des solutions durables pour aider les personnes qui ont connu l'itinérance à sortir de la crise et à devenir autonomes, tout en bâtissant une collectivité plus saine, plus sûre et plus compatissante. » -

Ryan Turnbull, député fédéral de Whitby

« La maison d'hébergement à faibles obstacles située au 1635, rue Dundas Est a été une bouée de sauvetage pour les personnes sans abri, leur offrant un endroit sûr où dormir, manger et prendre des mesures pour trouver un logement. Les investissements du Fonds pour le logement abordable permettront de transformer les locaux des deuxième et troisième étages en logements de transition et en logements avec services de soutien. Les clients pourront ainsi progresser dans le continuum du logement, améliorer leur qualité de vie et accroître les possibilités de réussite. Cet ensemble de logements témoigne de ce que nous pouvons accomplir lorsque plusieurs ordres de gouvernement travaillent ensemble avec compassion et détermination. » - John Henry, président du conseil régional et directeur général de la municipalité régionale de Durham

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

À propos de la région de Durham Située à l'est de la région du Grand Toronto et de Hamilton, Durham est une région en plein essor. Offrant un avantage concurrentiel sans pareil, Durham est une collectivité où des personnes talentueuses, intelligentes, ambitieuses et issues de la diversité, réputées pour leur innovation, leur créativité, leurs compétences et leur éducation, donnent accès aux marchés mondiaux, aux connaissances, aux inventions et aux traditions. Il s'agit d'un endroit où un écosystème innovateur contribue à faire avancer les nouvelles idées et où l'ingéniosité et l'industrie aident à relever les défis mondiaux. Visitez durham.ca pour en savoir plus sur l'une des collectivités les plus dynamiques du Canada.



