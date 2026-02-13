YELLOWKNIFE, NT, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de gens au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'ils peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé une contribution de plus de 24 millions de dollars pour soutenir la création de 30 logements de transition et de 10 logements sociaux à Yellowknife destinés aux personnes à risque d'itinérance. Ce financement, combiné à un investissement supplémentaire du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (TNO) visant à créer 24 logements sociaux, permettra d'offrir un total de 64 logements abordables.

L'ensemble de 64 logements, qui sera situé au 4900, 54th Avenue, offrira différents types de logements, comme suit :

30 logements de transition - logements individuels privés, chacun doté d'une cuisinette et d'une salle de bains; espaces communs pour les repas, la détente et les activités de mieux-être; services de soutien administratif pour les responsables des programmes.

34 logements sociaux de remplacement - combinaison de studios et d'appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres.

L'ensemble comprendra des logements sans obstacle pour servir la population du Nord ayant des besoins en matière d'accessibilité. Un centre d'apprentissage et de garde pour les jeunes enfants comptant 24 places sera situé à côté des logements sociaux.

L'annonce a été faite par l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée fédérale des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord‑Ouest et ministre responsable de la condition de la femme.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement dans la collectivité. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le logement, c'est plus que le simple fait d'avoir un endroit où vivre. C'est aussi une question de dignité, de stabilité et de perspectives. Grâce à ces 64 nouveaux logements abordables à Yellowknife, notre gouvernement, en partenariat avec Habitation TNO, travaille à résoudre la crise du logement, à réduire l'itinérance et à soutenir les membres les plus vulnérables de notre collectivité. » - L'honorable Rebecca Alty, députée fédérale des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est déterminé à offrir des solutions de logement concrètes qui renforcent le bien-être des gens et nos collectivités. Cet ensemble résidentiel permettra d'ajouter des logements convenables et accessibles dans la région. Il permettra aussi d'offrir de la stabilité grâce à des services de logement de transition, dans un emplacement central doté de services de garde élargis. En travaillant en partenariat avec le gouvernement du Canada, nous créons de plus en plus de logements pour la population du Nord en concrétisant les plans établis. En même temps, nous contribuons à ce que chaque enfant ait le meilleur départ possible dans la vie et à ce que chaque famille ait un chez-soi sûr. » - L'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest et ministre responsable de la condition de la femme

« Les solutions de logement qui intègrent des places en garderie dans leur conception offrent un soutien supplémentaire aux personnes qui en ont particulièrement besoin. La création d'un plus grand nombre de places en garderie a un double effet : nous créons de nouvelles possibilités d'emploi pour la population du Nord, tout en aidant les parents à retourner au travail ou à l'école en sachant que leurs enfants sont entre bonnes mains. Les projets comme celui-ci sont emballants pour les Territoires du Nord-Ouest, car ils contribuent de façon tangible au bien-être et au dynamisme de la communauté. » - L'honorable Caitlin Cleveland, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de présentation des demandes du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada avait annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA avait été bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le financement fourni pour le futur ensemble résidentiel du 4900, 54th Street est le suivant : 24 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable; investissement supplémentaire du gouvernement des TNO pour porter le nombre de logements à 64 et pour créer un centre d'apprentissage et de garde pour les jeunes enfants.

Street est le suivant :

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

