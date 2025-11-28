Toronto, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays. Créé à cette fin, le Programme de développement de coopératives d'habitation est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec un financement de 1,5 milliard de dollars.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 289 millions de dollars pour aider à construire 612 logements locatifs sûrs dans une coopérative d'habitation à Toronto. L'ensemble résidentiel de la Kennedy Green Co-operative, situé au 2444 Eglinton Avenue East, offrira des espaces communautaires spécialisés et un mélange de commerces de détail qui contribueront au dynamisme de la collectivité de Scarborough. Axé sur le transport en commun, l'ensemble résidentiel se trouve à quelques pas de la station Kennedy de la Toronto Transit Commission et du réseau GO Transit. Cette proximité assurera une connectivité harmonieuse avec l'ensemble de la ville et soutiendra un mode de vie urbain durable et accessible.

L'annonce a été faite par Salma Zahid, députée fédérale de Scarborough Centre--Don Valley Est, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Olivia Chow, mairesse de Toronto, et Michael Thompson, conseiller municipal de Scarborough-Centre.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

Citations :

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Toronto et de partout au pays. Soutenir la coopérative Kennedy Green est l'une de nos façons de le faire. Je suis fier de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir, partout au pays, des collectivités fortes où la vie est abordable. La coopérative Kennedy Green aura une réelle incidence sur la vie des gens vivant ici, à Scarborough. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - Salma Zahid, députée fédérale de Scarborough-Centre--Don Valley-Est

« La Ville de Toronto lance les travaux du projet Kennedy Green, le plus grand développement de logements coopératifs en Ontario et l'un des plus importants au Canada. Ce projet offrira 612 nouveaux logements à Scarborough, comprenant des unités coopératives abordables et à loyer plafonné. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires clés, en mettant à profit un terrain appartenant à la Ville et en investissant plus de 35 millions de dollars, nous avons approuvé ce projet dans des délais records et contribuons à bâtir une ville plus solidaire et plus abordable pour les Torontois. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Kennedy Green, situé au 2444 Eglinton, établit une nouvelle norme pour le logement coopératif au Canada. Après 50 ans de soutien au mouvement coopératif à Toronto, nous avons mis à profit notre expérience et livré un design de calibre mondial, primé, qui ouvre la voie à une véritable renaissance du logement coopératif. Avec cet élan renouvelé, la Fédération de l'habitation coopérative de Toronto (FHCT) concentre ses efforts à faire des coopératives un type de logement reconnu et accessible pour une nouvelle génération. »

- Tom Clement, directeur général, Fédération de l'habitation coopérative de Toronto (FHCT)

Faits en bref :

Le Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH) est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec plus de 1,5 milliard de dollars en financement. Il soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le PDCH a été conçu conjointement avec la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et le secteur de l'habitation coopérative pour s'assurer qu'il répond aux besoins uniques du secteur. Il offre notamment du soutien aux demandeurs pour le développement des capacités.

est le plus important investissement fédéral dans le développement de coopératives d'habitation en plus de 30 ans, avec plus de 1,5 milliard de dollars en financement. Il soutient la création de logements coopératifs plus abordables que les logements locatifs du marché privé, ce qui offre des options aux ménages à revenu moyen. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 2444 Eglinton Street est le suivant : Plus de 289 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du PDCH; Plus de 35 millions de dollars de la Ville de Toronto.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Apprenez-en plus sur Maisons Canada

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]