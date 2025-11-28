OTTAWA, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié son rapport financier trimestriel pour le troisième trimestre de 2025, qui montre que la demande d'assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants souscrite à l'unité a continué d'augmenter.

L'assurance prêt hypothécaire pour propriétaires-occupants souscrite à l'unité continue en effet d'afficher une forte croissance. Au total, 19 642 unités ont été assurées au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2025, ce qui représente une hausse de 43 % par rapport aux 13 749 unités assurées au cours du troisième trimestre de 2024. Cet accroissement s'explique en partie par la baisse des taux d'intérêt et les nouvelles règles qui permettent des amortissements de 30 ans sur les prêts hypothécaires assurés.

La SCHL observe encore un grand intérêt pour ses produits d'assurance hypothécaire pour immeubles collectifs, qui ont permis d'assurer 60 122 logements au troisième trimestre de 2025. Les constructeurs continuent de se tourner vers les produits d'assurance pour immeubles collectifs de la SCHL pour les immeubles locatifs nouveaux et existants. Au total, les produits d'assurance pour immeubles collectifs ont permis d'assurer 197 573 logements au cours des trois premiers trimestres de 2025.

Dans le dernier budget fédéral, on annonçait que la limite annuelle du programme des Obligations hypothécaires du Canada passait de 60 à 80 milliards de dollars. Ce changement devrait procurer une plus grande stabilité aux prêteurs et débloquer davantage de financement à faible coût pour les logements collectifs.

« Nous sommes heureux de constater que notre soutien aux logements du marché suscite un engouement pour nos produits commerciaux qui ne cesse de s'intensifier. Nous aidons ainsi de plus en plus de gens à acheter une habitation au Canada. L'intérêt marqué pour nos produits d'assurance pour immeubles collectifs nous permet aussi de favoriser l'accroissement de l'offre de logements locatifs. Nous demeurons déterminés à mettre en œuvre les initiatives clés du gouvernement et à travailler avec nos nombreux partenaires, entre autres la toute nouvelle entité Maisons Canada, pour aider à résoudre la crise du logement. »

- Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise

Autres faits saillants pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2025 :

Le taux de prêts assurés par la SCHL qui sont en souffrance demeure faible (0,32 %), ce qui se traduit par un faible volume de règlements payés. Ce taux a légèrement augmenté par rapport à celui enregistré au même trimestre de l'exercice précédent (0,30 %). Il demeure toutefois inférieur aux tendances historiques.





Sur le marché de la revente, le prix MLS ® moyen s'est établi à 675 000 $ pour les neuf premiers mois de 2025, en baisse de 1 % par rapport à la période correspondante en 2024. Le nombre désaisonnalisé annualisé de ventes MLS ® s'est chiffré en moyenne à 464 000 au troisième trimestre de 2025, un résultat pratiquement inchangé par rapport au T3 de 2024. La construction résidentielle est demeurée forte, surtout sur le marché locatif.





moyen s'est établi à 675 000 $ pour les neuf premiers mois de 2025, en baisse de 1 % par rapport à la période correspondante en 2024. Le nombre désaisonnalisé annualisé de ventes MLS s'est chiffré en moyenne à 464 000 au troisième trimestre de 2025, un résultat pratiquement inchangé par rapport au T3 de 2024. La construction résidentielle est demeurée forte, surtout sur le marché locatif. Un financement complémentaire de 1,5 milliard de dollars sous forme de prêts dans le cadre du volet Construction du Fonds pour le logement abordable, administré par la SCHL, a été annoncé en septembre. Cette somme appuiera la création de plus de 5 000 logements.





La SCHL a continué de mettre en œuvre ses programmes de logement, notamment le Fonds pour accélérer la construction de logements. Le financement public et les dépenses des programmes de logement sont en hausse par rapport aux neuf premiers mois de 2024. Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation de 449 millions de dollars du financement pour le Fonds pour accélérer la construction de logements et de 82 millions de dollars pour le Programme canadien pour des logements abordables plus verts. Ces augmentations ont été en partie atténuées par des baisses de 108 millions de dollars du financement pour le Fonds pour le logement abordable et de 55 millions de dollars pour le Fonds d'innovation pour le logement abordable. En raison de la nature de nombreux programmes de logement, les tendances de financement pourraient considérablement varier chaque année.

Faits saillants du troisième trimestre Trois mois clos le

30 septembre 2025 Cumul au 30 septembre 2025 Résultat net (M$) 493 1 346 Financement public (M$) 575 3 913 Nouveaux titres cautionnés : titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (G$) 47 129 Nouveaux titres cautionnés : Obligations hypothécaires du Canada (G$) 16 46 Volumes de prêts assurés (logements) : assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité 19 642 47 774 Volumes de prêts assurés (logements) : assurance de portefeuille 3 194 8 277 Volumes de prêts assurés (logements) : assurance pour immeubles collectifs résidentiels 60 122 197 573

Gestion du capital Au 30 septembre 2025 Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$) 12,3 Assurance prêt hypothécaire : ratio du capital disponible sur le capital minimal requis (%) 191 % Total du capital disponible des activités de titrisation (G$) 2,6 Capital économique disponible sur le capital requis (titrisation) (%) 161 % Contrats d'assurance en vigueur (G$) 462 Cautionnements en vigueur (G$) 577 Part de prêts hypothécaires résidentiels au Canada qui sont assurés par la SCHL (%) 20,0 % Taux de prêts hypothécaires en souffrance à l'échelle nationale pour les prêts hypothécaires assurés par la SCHL (%) 0,32 %

Le Rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne .

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

