NIAGARA FALLS, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout aux pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 9,8 millions de dollars pour aider à construire 39 logements locatifs sûrs à Niagara Falls. Un motel existant sera converti en logements d'une chambre et en studios sûrs et accueillants que pourront occuper, pendant un maximum de quatre ans, des femmes et des personnes de diverses identités de genre qui ont besoin d'un logement de transition. Ces résidents ont été en situation d'itinérance et cherchent la stabilité et le soutien qui les aideront à reconstruire leur vie. L'ensemble résidentiel offrira des services de soutien complets et des occasions d'acquérir des compétences pratiques pouvant mener à un emploi. Les résidentes pourront ainsi renforcer leur confiance, gagner en autonomie et être prêtes à conserver un logement stable par la suite, une fois déménagées.

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à l'itinérance. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Falls Manor est avant tout un projet immobilier. Des logements sûrs et stables sont la base de tout le reste. En associant le logement à une entreprise sociale et à des possibilités de développement des compétences, nous créons un environnement favorable qui aide les gens à aller de l'avant. Nous sommes reconnaissants à la SCHL pour son soutien et pour avoir reconnu la valeur de cette approche intégrée et communautaire. Des investissements comme celui-ci ont le pouvoir de changer le paysage immobilier à Niagara. Falls Manor reflète une réponse innovante aux besoins exprimés par notre communauté : plus de logements, des soutiens plus solides et de réelles opportunités de s'épanouir. Niagara a besoin de projets comme celui-ci, et nous sommes fiers de mener ce travail et de nous associer à des bailleurs de fonds tels que la SCHL et des organisations communautaires afin d'aider davantage de femmes et de familles à se construire un avenir stable et plein d'espoir. Merci à tous les membres de la SCHL d'avoir rendu ce rêve possible. » - Elisabeth Zimmermann, directrice générale de la YWCA de la région de Niagara.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel du 7104 Lundys Lane est le suivant : 9,8 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable; 2,5 millions du YWCA de la région de Niagara.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

