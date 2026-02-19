AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA, DU QUÉBEC ET LA VILLE DE LAVAL FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LAVAL English
19 févr, 2026, 11:39 ET
LAVAL, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Valérie Schmaltz, députée de Vimont, et à Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle, pour une annonce en matière de logement.
Date :
20 février 2026
Heure :
13 h 30 HNE
Lieu :
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
