OWEN SOUND, ON, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'accroître l'offre et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour stimuler la construction résidentielle au Canada. À cette fin, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada. Ce nouvel organisme fédéral stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 4,4 millions de dollars pour aider à construire 10 logements locatifs abordables et sécuritaires à Owen Sound.

L'immeuble d'appartements de trois étages, situé au 1170 3rd Avenue East, comprend 10 logements qui font partie d'un modèle de vie en milieu de soutien. Ainsi, les personnes ayant une déficience intellectuelle pourront y vivre de façon aussi autonome que possible grâce à un soutien personnalisé.

Gérés par Community Living Owen Sound and District, ces logements seront offerts aux adultes admissibles aux services de soutien à la personne par l'entremise des Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI).

Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, proposera de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Il prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

Citations :

« Le gouvernement fédéral s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux problèmes de logement. L'accès à un logement sûr et abordable est la base de la réussite socio-économique. Cela favorise de meilleurs résultats en matière d'éducation et de santé, de meilleures perspectives d'emploi et un meilleur engagement communautaire. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Il ne s'agit pas seulement d'un immeuble, mais aussi d'une promesse faite aux personnes que nous soutenons : celle de pouvoir vivre dans la dignité, l'autonomie et l'entraide. Nous sommes extrêmement fiers de contribuer à façonner un avenir plus inclusif. » - Michele Bell, directrice générale de Community Living Owen Sound and District

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour qu'un nombre accru de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la SCHL avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds pour créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes. Il n'y a plus d'exigences minimales relatives à l'efficacité énergétique et à l'accessibilité. En revanche, les demandeurs sont encouragés à prendre des engagements plus fermes à l'égard de l'offre de logements locatifs.

Le financement fourni pour l'ensemble au 1170 3rd Avenue East est le suivant : 4,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 40 000 $ du Programme de financement initial de la SCHL; 960 000 $ de Community Living Owen Sound and District.

À propos de la Community Living Owen Sound and District : Community Living Owen Sound and District est un organisme sans but lucratif qui aide les personnes ayant une déficience intellectuelle à vivre dans la dignité, la liberté de choix et l'inclusion dans la collectivité. Community Living offre un soutien personnalisé et des liens communautaires. Il travaille en partenariat avec les familles, les membres de la collectivité et les fournisseurs de services pour promouvoir l'autonomie, la sécurité et le sentiment d'appartenance.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

