Le Canada annonce que la municipalité de North Grenville est une nouvelle partenaire locale engagée à utiliser le Catalogue de conception de logements

NORTH GRENVILLE, ON, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous nous concentrons sur la création de quartiers où les Canadiens veulent vivre et peuvent se permettre de vivre.

Le Catalogue de conception de logements fait partie d'un vaste éventail de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le rythme de la construction résidentielle, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Le Catalogue appuie la normalisation dans le secteur de l'habitation, et les administrations locales sont des partenaires clés pour réaliser ce potentiel. Pour ce faire, elles peuvent compter sur une bibliothèque de plus de 50 plans préapprouvés d'immeubles de faible hauteur afin d'accélérer une densification douce à l'échelle nationale. Ce catalogue est gratuit pour toute la population du pays. Les conceptions tiennent compte des différentes exigences de construction au Canada et ont été élaborées par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé que la Municipalité de North Grenville a approuvé le Catalogue de conceptions de logements et qu'elle est devenue la plus récente municipalité à se joindre à des dizaines d'autres municipalités du pays en tant que partenaire local officiel. North Grenville soutient de façon proactive le catalogue en effectuant un examen préalable des conceptions afin de simplifier les approbations, ce qui facilite la planification des ensembles résidentiels pour les constructeurs et les propriétaires-occupants.

La municipalité a déjà démontré son engagement à l'égard de la conception normalisée de logements et de la densification légère dans le cadre de son approche pour répondre aux besoins locaux en matière de logement. North Grenville a lancé un plan préapprouvé de logements accessoires et un programme incitatif, en plus de mettre en œuvre des modifications de zonage pour permettre l'aménagement de logements intercalaires dans les quartiers existants. Ces initiatives clés, qui font toutes partie de son plan d'action pour le Fonds pour accélérer la construction de logements, complètent le Catalogue de conceptions de logements et aideront à créer plus d'options de logement dans la collectivité.

Le travail se poursuit avec les administrations locales de partout au Canada pour les encourager à soutenir le Catalogue de conception de logements. Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

Citations :

« Notre nouveau gouvernement travaille ensemble pour bâtir un Canada plus fort, une collectivité à la fois. Partout au pays, les partenaires visent le même objectif : accroître l'offre de logements afin qu'un plus grand nombre de personnes au Canada puissent trouver un logement qu'elles peuvent se payer. En nous associant à North Grenville, nous accélérons la construction de logements d'une manière qui répond aux besoins actuels de la collectivité et à ceux des générations futures. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada

« La Municipalité de North Grenville est fière d'être reconnue comme partenaire locale du Catalogue de conception de logements de la SCHL. Cette reconnaissance reflète des années de travail acharné visant à élargir l'offre de logements et améliorer l'abordabilité dans notre collectivité. Grâce au leadership du Conseil, au groupe de travail du maire sur le logement abordable et à de solides partenariats avec la SCHL et d'autres, North Grenville a adopté des approches novatrices, qu'il s'agisse d'obtenir le soutien du Fonds pour accélérer la construction de logements ou de lancer son programme de logements accessoires, faire progresser les changements à la planification et aux politiques qui facilitent la construction des logements dont nos résidents ont besoin. Nous sommes fiers que North Grenville continue d'être reconnue comme une municipalité prête à diriger, à innover et à collaborer. Ce partenariat s'appuie sur cet élan en donnant accès aux propriétaires-occupants, aux constructeurs et aux promoteurs à des conceptions de logements pratiques et de grande qualité qui peuvent aider à réduire les coûts, à raccourcir les délais et à créer plus d'options de logement. Nous avons hâte de poursuivre ce travail avec la SCHL et nos partenaires alors que nous contribuons à façonner un avenir plus abordable et durable pour notre collectivité. » - Nancy Peckford, mairesse de North Grenville

Faits en bref :

Liste des partenaires locaux : Catalogue : soutien aux administrations locales

Les propriétaires-occupants, les constructeurs et les collectivités qui souhaitent recevoir des mises à jour peuvent s'inscrire sur la page Web du Catalogue de conception de logements.

Les trousses de conception technique complètes qui ont été lancées en octobre 2025 comprennent des dessins et des spécifications architecturaux et techniques, y compris des aménagements prêts à l'accessibilité et des aménagements à accessibilité améliorée, des modèles et des documents pour les rapports sur le rendement énergétique, des rapports sur le rendement du bâtiment et un guide d'utilisation. De plus, des résumés des coûts de construction régionaux et des guides sur la résilience climatique et la sélection des matériaux sont maintenant disponibles. Les conceptions ciblent toutes les régions du pays : la Colombie-Britannique; l'Alberta; le Manitoba et la Saskatchewan; l'Ontario; le Québec; les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard); et les territoires du Nord (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). Les plans ont été conçus par des équipes régionales d'architecture et d'ingénierie et ils visent à créer une légère densité et un aménagement intercalaire dans les quartiers existants de toutes les régions du pays.

Le gouvernement fédéral continuera de mobiliser les provinces et territoires dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Il sollicitera notamment leur collaboration pour le Catalogue de conception de logements et les plans standardisés.

Le gouvernement fédéral s'inspire des catalogues de conception de logements d'après-guerre créés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) entre les années 1940 et 1970.

Parallèlement à ces efforts, la SCHL continuera de s'acquitter de son mandat consistant à contribuer au bon fonctionnement du système de logement au Canada grâce à des programmes existants comme le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Contacts : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]