/R E P R I S E -- Avis aux médias : La SCHL publiera le Rapport sur le logement dans le Nord de 2026/

OTTAWA, ON, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son Rapport sur le logement dans le Nord de 2026 le mercredi 29 juillet à 11 h, heure de l'Est.

La SCHL y analyse les conditions du marché de l'habitation à Whitehorse, à Yellowknife et à Iqaluit. Le rapport décrit les tendances de l'offre, de l'abordabilité, des logements pour propriétaires-occupants, du marché locatif et des logements hors marché dans le Nord.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus ou pour demander une entrevue avec Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL, veuillez communiquer avec les Relations avec les médias de la SCHL : [email protected]