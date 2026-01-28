VERNON, BC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement combiné de plus de 21,7 millions de dollars pour la construction de 52 logements sûrs avec services de soutien à Vernon. Le complexe The Willows, qui a maintenant ouvert ses portes, comprend 52 studios autonomes. Parmi ceux-ci, trois logements d'une chambre sont destinés à des couples et cinq logements accessibles sont destinés à des personnes en situation de handicap. Tous les résidents auront une salle de bains et une cuisinette privées et pourront profiter des commodités communes, comme une buanderie, un salon, une salle à manger et des espaces extérieurs. Une cuisine commerciale servira aux programmes de distribution de repas quotidiens. Les mesures de sécurité comprendront la présence de personnel sur place en tout temps, un accès par porte-clé et la surveillance par caméra.

La Turning Points Collaborative Society exploitera le complexe et offrira un éventail de services de soutien, notamment des programmes de distribution de repas, de la formation pour développer des aptitudes à la vie quotidienne et des compétences professionnelles, ainsi que des services de santé et de mieux-être.

L'annonce a été faite par l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député fédéral de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Harwinder Sandhu, députée provinciale de Vernon-Lumby, et Randene Wejr, directrice générale, Turning Points Collaborative Society.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien nécessaire pour élaborer des solutions locales à l'itinérance. The Willows offre des logements sûrs et abordables à certaines des personnes les plus vulnérables de Vernon. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique et du bien-être communautaire. C'est un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député fédéral de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Aider un plus grand nombre de personnes à avoir un logement avec les services de soutien dont elles ont besoin est une priorité pour la Province. En plus d'offrir de la sécurité aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver, ces logements donnent accès à des programmes de distribution de repas, à de la formation axée sur les compétences, ainsi qu'à des services de santé et de mieux-être. Nous sommes fiers de contribuer à ce que les personnes vulnérables de la Colombie-Britannique obtiennent l'aide dont elles ont besoin pour vivre pleinement et en santé. » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Je suis extrêmement fière de voir ces logements ouvrir leurs portes et de constater la différence qu'ils font, non seulement pour les particuliers, les familles, les personnes âgées et les personnes handicapées, mais aussi pour leurs proches et notre communauté. À Vernon-Lumby, nous avons déjà investi dans plus de 1 100 logements abordables. Ils viennent s'ajouter au nombre record de logements déjà construits dans notre collectivité. Ces investissements changent des vies, renforcent la stabilité et aident les gens à se construire un avenir plus sûr. Lorsque nous investissons dans le logement, nous investissons dans les gens. Ensemble, nous construisons une communauté plus forte et plus inclusive, où chacun a la possibilité de s'épanouir. » - Harwinder Sandhu, députée provinciale de Vernon-Lumby

« En jumelant des logements sûrs et abordables à un soutien constant et humain, The Willows offrira aux gens l'endroit où retrouver une stabilité, recouvrer leur confiance et rebâtir un sentiment d'appartenance dans notre collectivité. Cet ensemble résidentiel reflète la collaboration communautaire et nos valeurs communes de dignité, d'équité, de justice et de compassion pour tout le monde. » Randene Wejr, directrice générale, Turning Points Collaborative Society

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

L'ensemble résidentiel The Willows fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a facilité la construction de plus de 93 600 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 600 à Vernon.

Le financement fourni pour The Willows est le suivant : 2,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 19,1 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise de BC Housing, dans le cadre de l'initiative Building BC: Supportive Housing Fund. La Province offre aussi une subvention d'exploitation annuelle se chiffrant à environ 1,3 million de dollars.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

