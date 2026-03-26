PRINCE RUPERT, BC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de la Colombie-Britannique, la Ville de Prince Rupert et la Aurora Housing Society ont annoncé un financement combiné de plus de 14 millions de dollars pour aider à construire 40 logements locatifs sûrs à Prince Rupert. Ces logements ont été conçus et réalisés au moyen de la construction modulaire. Ils ont été construits hors site, dans un environnement de fabrication contrôlé, ce qui améliore l'efficacité, réduit les déchets de construction et minimise les perturbations sur place. Les composants modulaires ont ensuite été acheminés sur le site et mis en place, ce qui a permis de réduire considérablement la durée des travaux sur place par rapport aux méthodes de construction traditionnelle, tout en palliant la pénurie de main-d'œuvre qualifiée locale.

L'annonce a été faite par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi que par, Herb Pond, maire de Prince Rupert, Glenn Pollock, directeur de la Aurora Housing Society, et Jeff Brown, vice-président directeur, NorthStar Development.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à travailler avec les collectivités et tous les ordres de gouvernement pour leur fournir le soutien dont elles ont besoin pour accélérer la construction de logements abordables. Les méthodes de construction novatrices utilisées pour ce projet montrent comment nous relevons les défis en matière de logement plus rapidement pour que chaque personne au Canada ait un chez-soi. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ces nouveaux logements vont véritablement changer la donne pour les gens qui vivent à Prince Rupert. En travaillant avec des partenaires, nous créons plus d'options de logement pour les personnes qui assurent le fonctionnement de cette collectivité, que ce soit dans les soins de santé, les activités portuaires ou les petites entreprises. Tout le monde mérite un logement stable qui lui permet de s'enraciner et de s'épanouir dans son chez-soi » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales

« Le logement, et plus particulièrement le logement abordable, constitue un besoin essentiel dans notre communauté afin de soutenir les personnes qui y vivent et d'attirer de nouveaux résidents. La Ville s'est réjouie d'avoir l'occasion d'appuyer un projet comme Estrella, qui permet de livrer de nouveaux logements en un temps record. » Herb Pond, maire de Prince Rupert

« Pour de nombreuses personnes qui travaillent à Prince Rupert, trouver un logement locatif stable représente un véritable défi. Estrella contribue à combler cet écart en offrant des logements sûrs, fonctionnels et modernes, qui soutiennent les personnes et les familles essentielles à la collectivité en mettant à leur disposition des logements sur lesquels elles peuvent compter. » - Glenn Pollock, directeur de la Aurora Housing Society

« Estrella montre ce qui est possible lorsque l'innovation est appliquée aux besoins réels en matière de logement et aux réalités des petites collectivités éloignées. Grâce à la construction modulaire, nous avons pu construire des logements locatifs plus rapidement et plus efficacement, tout en maintenant les normes attendues pour les logements locatifs à long terme. Ce modèle convient particulièrement bien aux collectivités comme Prince Rupert, où la rapidité de livraison et les besoins en logements pour la main-d'œuvre sont essentiels. » - Jeff Brown, vice-président directeur, NorthStar Development

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Le PPCA a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2025, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) avait engagé 28,15 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 71 400 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la Stratégie nationale sur le logement qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.



est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. L'entente entre le Canada et BC Builds prévoit de nouveaux investissements d'environ 5 milliards de dollars des deux ordres de gouvernement pour créer au moins 9 000 logements locatifs, dont un minimum de 1 800 seront abordables pendant 35 ans pour les personnes à revenu moyen de la Colombie-Britannique. L'investissement total comprend 950 millions de dollars en contributions de la Colombie-Britannique et 2 milliards de dollars en financement provincial, auxquels s'ajoutent des prêts remboursables fédéraux à faible coût de 2 milliards de dollars. Aux termes de cette entente, la Colombie-Britannique s'associe à des organismes sans but lucratif, à des administrations locales, à des Premières Nations et à des constructeurs d'habitations pour trouver des terrains disponibles et sous-utilisés. Grâce à des taux d'emprunt gouvernementaux bas, la Province pourra offrir du financement à faible coût pour construire des logements supplémentaires. En collaborant, en accélérant les approbations, en simplifiant l'administration et en allégeant les formalités administratives, nous créerons environ 1 000 logements de plus que si les mêmes investissements étaient faits séparément.



prévoit de nouveaux investissements d'environ 5 milliards de dollars des deux ordres de gouvernement pour créer au moins 9 000 logements locatifs, dont un minimum de 1 800 seront abordables pendant 35 ans pour les personnes à revenu moyen de la Colombie-Britannique. Le financement accordé pour l'immeuble situé au 511, 9th Avenue West comprend : 10,7 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du PPCA dans le cadre de l'entente entre le Canada et BC Builds; 4,1 millions de dollars sous forme de subvention de la Province de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire de BC Builds de BC Housing; La Ville de Prince Rupert loue le terrain à la société à un prix symbolique.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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YouTube. Pour visionner une vidéo en accéléré de l'installation des modules sur le site du 511, 9th Avenue West, visitez le https://youtu.be/uWjLtfUAtUo.

Pour savoir comment la Colombie-Britannique s'emploie à offrir plus de logements aux gens, consultez le site https://gov.bc.ca/homesforpeople.

Pour en savoir plus sur le programme BC Builds, consultez : Homepage | BC Builds Homes

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]