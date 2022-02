OTTAWA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Le Canada et l'Ukraine sont des partenaires solides et de proches amis. Aux côtés de ses partenaires et alliés internationaux, et en solidarité avec le gouvernement et le peuple ukrainiens, le Canada condamne sans équivoque la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des régions de Donetsk et de Luhansk en Ukraine. Cette action de la Russie constitue une violation éhontée de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Ukraine et témoigne de son mépris flagrant à l'égard du droit international.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le Canada imposera de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie et du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l'Ukraine. Ces nouvelles mesures prévoient :

des restrictions contre les membres de la Douma russe qui ont voté en faveur de la décision de reconnaître l'indépendance de Donetsk et de Luhansk;

une interdiction d'effectuer des transactions dans les zones de Donetsk et de Luhansk, des zones non contrôlées par le gouvernement, ce qui signifie qu'il sera effectivement interdit aux Canadiens de faire certaines transactions ou de mener certaines activités dans ces régions;

de nouvelles interdictions concernant les opérations directes et indirectes liées à la dette souveraine russe;

des sanctions contre deux importantes institutions financières russes, afin d'empêcher la Russie de continuer à financer ses actions agressives.

Le premier ministre a également annoncé que le Canada apportera d'autres contributions militaires pour soutenir les opérations de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) face à la montée des tensions dans la région. Ces contributions, qui s'inscrivent dans le cadre de l'opération REASSURANCE, permettront de renforcer les efforts de dissuasion et de défense de l'OTAN en augmentant les capacités terrestres, maritimes et aériennes du Canada en Europe. Plus précisément, le Canada va :

affecter jusqu'à 460 militaires de plus, qui se joindront aux quelque 800 militaires actuellement déployés en Europe pour appuyer l'OTAN, et fournir ce qui suit :

pour appuyer l'OTAN, et fournir ce qui suit : une batterie de pièces d'artillerie M777 ainsi que des observateurs avancés et une troupe de guerre électronique pour soutenir le groupement tactique de présence avancée renforcée en Lettonie, qui est dirigé par le Canada;



une deuxième frégate, dotée d'un hélicoptère maritime embarqué, qui servira aux missions des forces navales permanentes de l'OTAN;



l'attribution d'une nouvelle mission à un aéronef de patrouille à long rayon d'action CP-140 Aurora qui se trouve déjà dans la région et qui opérera désormais dans la zone euro-atlantique sous le commandement et le contrôle de l'OTAN.

De plus, environ 3 400 membres des Forces armées canadiennes, toutes branches confondues, sont autorisés à être déployés au sein de la Force de réaction de l'OTAN si l'Organisation en a besoin.

Il est encore possible pour la Russie de désamorcer la situation et de choisir la diplomatie, mais le temps commence à manquer. Ces mesures permettront d'exercer une pression supplémentaire sur les dirigeants russes et d'apporter un soutien accru à nos alliés et partenaires. Le Canada continuera de travailler avec ses alliés et ses partenaires pour imposer d'autres mesures économiques rigoureuses qui auront de lourdes conséquences pour la Russie si elle ne met pas fin à son agression inacceptable contre l'Ukraine. Ces mesures démontrent le soutien indéfectible du Canada à la souveraineté de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont le droit de décider de leur avenir et de vivre libres et sans crainte.

« Les actions récentes de la Russie constituent une attaque flagrante contre la souveraineté de l'Ukraine ainsi qu'une menace importante pour la sécurité et la stabilité de la région et pour l'ordre international fondé sur des règles. Les sanctions et le soutien militaire supplémentaire que nous annonçons aujourd'hui ne sont que la première série de mesures que prendra le Canada pour mettre fin à l'agression injustifiée de la Russie. Les actions de la Russie auront de graves conséquences et, de concert avec nos alliés et nos partenaires, nous continuerons à agir de manière décisive pour soutenir la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Par ses actions récentes, le président Poutine a montré au reste du monde qu'il est prêt à utiliser n'importe quel prétexte pour continuer à envahir l'Ukraine. La souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine doivent être respectées et le peuple ukrainien doit être libre de décider de son avenir. Notre message à l'Ukraine et aux Ukrainiens est clair : vous n'êtes pas seuls. Le Canada est à vos côtés. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« En cette période critique pour la sécurité de l'Ukraine, de l'Europe et du monde, le Canada continuera de faire sa part, en étroite collaboration avec ses alliés de l'OTAN. Pour renforcer nos mesures de dissuasion en Europe, le Canada déploie un contingent encore plus important au sein du groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, et nous allons fournir davantage de troupes et d'actifs pour soutenir les forces de l'OTAN dans la zone euro-atlantique. Nous continuerons de travailler avec nos alliés et nos partenaires pour défendre l'ordre international fondé sur des règles qui assure notre sécurité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre de la Défense nationale

En réponse aux menaces et à la présence militaire de la Russie en Ukraine et autour du pays au cours des dernières semaines, le gouvernement du Canada a consenti un soutien supplémentaire à l' Ukraine . Ce soutien comprend la prolongation et l'élargissement de l'opération UNIFIER, la mission de formation militaire et de renforcement des capacités menée par les Forces armées canadiennes en Ukraine , jusqu'à 620 millions de dollars en prêts et jusqu'à 10 millions de dollars en matériel létal et non létal et en munitions.

et autour du pays au cours des dernières semaines, le gouvernement du Canada a consenti un soutien supplémentaire à l' . Ce soutien comprend la prolongation et l'élargissement de l'opération UNIFIER, la mission de formation militaire et de renforcement des capacités menée par les Forces armées canadiennes en , jusqu'à 620 millions de dollars en prêts et jusqu'à 10 millions de dollars en matériel létal et non létal et en munitions. Depuis la tentative d'annexion et d'occupation illégale de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions à plus de 440 individus et entités, un bon nombre d'entre elles ayant été prises en coordination avec nos alliés et partenaires. Les sanctions du Canada imposent le gel des avoirs des personnes inscrites sur la liste et l'interdiction de transiger avec elles.

tentative d'annexion et d'occupation illégale de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions à plus de 440 individus et entités, un bon nombre d'entre elles ayant été prises en coordination avec nos alliés et partenaires. Les sanctions du Canada imposent le gel des avoirs des personnes inscrites sur la liste et l'interdiction de transiger avec elles. Dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN, le Canada joue un rôle de premier plan en tant que l'un des quatre pays-cadres, et il dirige un solide groupement tactique multinational de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie. La contribution du Canada, qui peut comprendre jusqu'à 540 militaires, véhicules et pièces d'équipement, inclut notamment un quartier général, une compagnie d'infanterie mécanisée et des capacités de soutien logistique du combat basés au camp Adazi en Lettonie.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a mis en place des mesures visant à délivrer rapidement des documents de voyage pour aider les citoyens canadiens, les résidents permanents canadiens et les membres de leur famille immédiate en Ukraine à venir au Canada le plus rapidement possible s'ils le souhaitent. IRCC augmente également sa capacité opérationnelle dans la région et a instauré un traitement prioritaire des demandes de preuve de citoyenneté, de résidence permanente et de résidence temporaire, y compris les permis d'études et de travail, pour les ressortissants ukrainiens qui souhaitent étudier, travailler, rejoindre leur famille ou commencer une nouvelle vie au Canada.

