VANCOUVER, BC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 8,5 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones visant 14 places d'hébergement à Bella Bella et à Massett. Ce financement comprend un investissement de Services aux Autochtones Canada pour appuyer l'exploitation continue, entre autres la dotation en personnel et la formation, le loyer et les services publics, ainsi que le soutien à la clientèle et la programmation client.

L'annonce a été faite par Wade Grant, député fédéral de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable en Colombie-Britannique et partout au Canada pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Nous construisons une nouvelle génération de logements dans les collectivités qui en ont besoin. » - Wade Grant, député fédéral de Vancouver Quadra

« Pour lutter contre la violence fondée sur le sexe qui touche les femmes, les enfants, les familles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, nous renforçons les mesures de soutien dans les régions côtières et insulaires mal desservies du nord de la Colombie-Britannique. L'élargissement de l'accès aux logements de transition et aux logements avec services de soutien permet aux gens d'avoir accès à des endroits sûrs, stables et adaptés à leur culture pour guérir et reconstruire leur vie. Ces investissements favoriseront le mieux-être et la résilience pour les générations à venir. » - L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref :

L'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le programme a maintenant pris fin.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Annexe : Projets annoncés aujourd'hui dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones.

Nom de l'ensemble résidentiel Collectivité Financement Logements Maison d'hébergement Bella Bella 3 799 636 $ 6 Maison d'hébergement Massett 4 783 351 $ 8 Total

8 582 987 $ 14

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]