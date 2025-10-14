WINNIPEG, MB, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'augmenter l'inventaire de logements et de réduire les coûts. Le nouveau gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour accroître la construction de logements au Canada. Dans cette optique, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada en septembre dans le cadre de ses efforts généraux pour construire plus de logements abordables.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la province du Manitoba ont annoncé aujourd'hui un financement combiné de plus de 9 millions de dollars pour aider à réparer 738 logements locatifs sécuritaires et abordables à l'échelle de la province. Les réparations permettront de prolonger la durée de vie de logements abordables existants dans l'ensemble de la province.

L'annonce a été faite par l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée de Churchill-Keewatinook Aski, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, en compagnie de l'honorable Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord et de l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba.

Le Budget 2025, qui sera déposé le mois prochain, s'appuiera sur cet élan grâce à de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les promoteurs, à mobiliser les capitaux privés et à doubler le rythme de construction de logements partout au Canada. Le Budget 2025 prévoit également une réduction des dépenses liées aux activités gouvernementales et une meilleure utilisation des fonds publics, afin d'investir davantage dans la croissance économique, la construction de logements et l'amélioration de l'abordabilité pour la population.

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici à Winnipeg et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés par des initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde au Canada a le droit d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi le gouvernement collabore avec les gouvernements provinciaux et les administrations municipales afin d'offrir des logements de qualité dans les régions qui en ont le plus besoin. Ces ensembles résidentiels offriront de nouveaux logements sûrs et abordables aux résidents du Manitoba. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord et députée fédérale de Churchill--Keewatinook Aski

« Cet investissement est une autre étape importante pour veiller à ce que les personnes au Manitoba aient accès à des logements sûrs, stables et abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin. En prolongeant la durée de vie de près de 740 logements locatifs dans la province, nous préservons non seulement le parc de logements essentiels, mais nous soutenons aussi des collectivités plus saines et plus stables. Notre gouvernement est fier de travailler aux côtés de nos partenaires fédéraux pour offrir des solutions concrètes qui aident à améliorer la vie des personnes au Manitoba. » - l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Toxicomanie et de l'Itinérance du Manitoba

En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Une enveloppe de 50 millions de dollars provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (aujourd'hui le FLA) a été consacrée au soutien des organisations dirigées par des Noirs pour la construction de logements, ainsi qu'à la création de logements plus abordables pour les ménages noirs locataires. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Le financement pour ces ensembles résidentiels est le suivant : 4 429 794 $ sous forme de contributions par l'entremise du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 4 532 508 $ dans le cadre de l'Initiative canadienne de logement communautaire 1 228 947 $ sous forme de contributions de la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba



