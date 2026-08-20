Le Canada annonce du financement pour la création de logements dans le nord de l'Alberta

MACKENZIE COUNTY, AB, le 20 août 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Première Nation Dene Tha' et la nation crie de Little Red River ont annoncé un financement fédéral de plus de 35 millions de dollars pour aider à construire 95 logements locatifs sûrs à Mackenzie County Les six ensembles résidentiels ont été construits dans les réserves pour les membres des nations. Ils sont tous achevés et opérationnels.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« L'amélioration des conditions de logement des Autochtones est une priorité du gouvernement du Canada. Nos investissements ont vraiment permis de soutenir efficacement les gens qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement de nouveaux logements abordables à des personnes et à des familles. Ils ont tenu compte des obstacles uniques auxquels font face les communautés comme les Premières Nations de l'Alberta. Ce financement a fourni un soutien immédiat en vue de créer des logements sûrs et stables pour les Autochtones en Alberta. »- L'honorable Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les communautés sont les mieux placées pour déterminer les mesures de soutien en matière de logement dont leurs résidents ont besoin. Pour la Première Nation Dene Tha' et la Nation crie de Little Red River, cela comprend une combinaison d'options de logement, notamment des refuges, des logements de transition et des logements locatifs accessibles. En investissant dans des solutions dirigées par les communautés, nous élargissons l'accès à des logements sûrs et abordables et améliorons les résultats pour les peuples autochtones partout dans la province. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref :

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) était administrée par la SCHL dans le cadre de la SNL. Elle fournissait du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a maintenant pris fin. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

était administrée par la SCHL dans le cadre de la SNL. Elle fournissait du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. Grâce à cette phase, on s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme a maintenant pris fin. Dans le cadre de la Stratégie globale de prévention de la violence, l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction et l'exploitation de maisons d'hébergement d'urgence et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQIA+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le programme a maintenant pris fin. L'Initiative s'appuie sur les résultats de l'Initiative des refuges pour femmes et enfants autochtones de 2020, qui a donné lieu à deux maisons d'hébergement d'urgence dans les réserves de l'Alberta.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), une société d'État fédérale, est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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Annexe

Autres ensembles résidentiels inclus dans cette annonce :

Nom de l'ensemble

résidentiel Programme Communauté Financement Unités Bushe River Initiative pour la

création rapide de

logements (ICRL) Mackenzie County 5 965 920 $ 20 Dene Tha' First Nation's

Rapid Housing Initiative

Project - Chateh ICRL Mackenzie County 8 439 324 $ 25 Meander River ICRL Mackenzie County 1 687 970 $ 5 Maison d'hébergement Initiative de

maisons

d'hébergement et

de logements de

transition pour les

Autochtones

(IMHLTA) Mackenzie County 4 509 211 $ 10 Dene Tha'First Nation's

Indigenous Transitional

Housing Units Project IMHLTA Mackenzie County 4 465 951 $ 10 Fox Lake ICRL Mackenzie County 9 497 528 $ 25 Total : 34 565 904 $ 95

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]