EDMONTON, AB, le 13 mars 2026 /CNW/ - Tout le monde mérite de vivre dans un milieu accueillant, dynamique et inclusif. Pour y arriver, il faut accroître l'accès au logement et aux services de soutien nécessaires pour permettre à chaque personne de vivre dans la dignité.

Partout au Canada, les collectivités ressentent les effets de la pénurie de logements et des lacunes dans les soins de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie, ainsi que la pression croissante de la pauvreté. Pour remédier à ces problèmes, il nous faut des solutions pratiques fondées sur des données probantes qui permettent aux gens d'avoir une certaine stabilité résidentielle et d'accéder aux services dont ils ont besoin, tout en créant des collectivités solides où chaque résident peut trouver sa place.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Ville d'Edmonton, le Jasper Place Wellness Centre et la Royal Alexandra Hospital Foundation ont annoncé un financement de 7,5 millions de dollars pour l'ensemble résidentiel Parkdale2 situé au 11503, 82 Street NW. Au total, 24 logements abordables seront ainsi créés à Edmonton. Ces logements seront un élargissement du modèle de soins du programme Bridge Healing, mis en œuvre en partenariat avec le Jasper Place Wellness Centre et la Royal Alexandra Hospital Foundation. Il s'agira de logements de transition avec services complets pour des personnes sans logement qui ont reçu leur congé de l'hôpital. Le modèle de soins du programme Bridge Healing donne aussi aux patients en situation d'itinérance l'accès à un large éventail de services de soutien : l'acquisition d'aptitudes à la vie quotidienne, l'obtention de documents d'identification et l'obtention d'un logement permanent, entre autres.

Pour les gens qui n'ont pas de stabilité résidentielle, obtenir son congé de l'hôpital peut souvent empirer les crises et mener à des visites répétées à l'hôpital. Les logements de transition aident à rompre ce cycle en ouvrant la voie vers la stabilité et en permettant aux gens de vivre dans la dignité et d'accéder aux bons services au bon moment.

Ce projet a bénéficié de financement du Fonds pour accélérer la construction de logements, qui aide les administrations locales de partout au Canada à réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements plus rapidement. Il favorise l'innovation, encourage la mise à jour des systèmes d'urbanisme et élimine les obstacles afin d'encourager des initiatives locales pour créer plus d'options de logement.

Edmonton a proposé un plan ambitieux et a récemment reçu son troisième versement de presque 49,6 millions de dollars grâce à la mise en œuvre réussie de son plan d'action pour le logement. Les initiatives du plan d'Edmonton comprennent la modernisation des règlements de zonage de la Ville, l'encouragement de la densification résidentielle dans des zones de croissance prioritaires et à proximité du transport en commun, et l'utilisation de terrains appartenant à la Ville pour accélérer la construction de logements abordables. Ces mesures jettent les bases d'une croissance à long terme de l'offre de divers types de logements.

L'annonce a été faite par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies; ainsi que par Andrew Knack, maire d'Edmonton; Murray Soroka, chef de la direction et cofondateur du Jasper Place Wellness Centre; et Lindsay Robertson, vice-présidente, Communications, Marketing et Image de marque de la Royal Alexandra Hospital Foundation.

Le gouvernement du Canada fait les investissements dans le logement nécessaires pour bâtir un Canada fort, ce qui aidera à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle.

Citations :

« Les collectivités solides sont des milieux accueillants, inclusifs et fondés sur la dignité. Mais trop de personnes sont touchées par la pénurie de logements, le manque de services en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie et la pression croissante de la pauvreté. Cet investissement à Edmonton permettra aux gens qui obtiennent leur congé de l'hôpital d'accéder à un logement stable et aux services de soutien dont ils ont besoin pour se remettre sur pied. Par le biais du Fonds pour le logement abordable et de Maisons Canada, notre gouvernement collabore avec des partenaires pour mettre en œuvre des solutions pratiques et humaines qui permettront aux collectivités de prospérer. » - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Bridge Healing est un projet vraiment novateur qui améliore des vies, en aidant à réduire la pression sur notre système de soins de santé également. C'est inspirant de voir ce modèle prendre se développer et de voir tous les ordres de gouvernement s'unir pour y arriver. » - Andrew Knack, maire d'Edmonton

« Nous sommes reconnaissants envers la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Royal Alexandra Hospital Foundation et la Ville d'Edmonton, qui ont investi les capitaux requis pour élargir le programme Bridge Healing. Notre modèle de soins met l'accent sur la stabilisation. C'est pourquoi ces logements donnent aux personnes qui quittent l'hôpital l'espace nécessaire pour se réhabituer à un chez-soi, aux soins de santé et au vivre-ensemble. Lorsque les systèmes investissent dans la stabilité, ils optent pour une façon humaine d'aller de l'avant. » - Murray Soroka, chef de la direction et cofondateur, Jasper Place Wellness Centre

« À l'hôpital Royal Alexandra, nous constatons chaque jour comment le manque de logements stables peut amener les gens à demander des soins à l'urgence alors que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un endroit sûr pour guérir. C'est pourquoi notre fondation est fière de contribuer à la création de ces logements. Avec des partenaires comme le gouvernement du Canada, la Ville d'Edmonton et le Jasper Place Wellness Centre, ce projet montre comment le logement et les soins de santé peuvent aller de pair, ce qui atténue la pression sur notre salle d'urgence, tout en restaurant la dignité et la stabilité pour les personnes qui reconstruisent leur vie. » - Lindsay Robertson, vice-présidente, Communications, marketing et image de marque

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel Parkdale2 est le suivant : 4,1 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 900 000 $ de l'entente conclue avec Edmonton dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements; 734 000 $ de la Ville d'Edmonton; 1,8 million de dollars de la Royal Alexandra Hospital Foundation.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]