CALGARY, AB, le 1er mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de l'Alberta et la Ville de Calgary ont annoncé un financement combiné de plus de 60 millions de dollars pour aider à construire 176 logements locatifs sûrs à Calgary. Situé au sein de Midfield Heights, au 88, Nimbus Way SE, l'ensemble offrira des studios et des appartements d'une, de deux et de trois chambres destinés aux personnes à revenu faible ou modeste vivant à Calgary. Comme ils feront partie du site Midfield Heights, les logements seront situés à proximité d'une variété de commodités, notamment des services d'intervention en cas d'urgence, des écoles, des commerces, des espaces verts, de grands axes routiers et le transport en commun. Les logements seront détenus et exploités par Calgary Housing.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui représente un grand pas en avant pour répondre aux besoins en matière de logement à Calgary. Ces nouveaux logements permettront à plus de familles, de travailleurs et de futurs résidents de s'établir et de s'épanouir dans notre ville. Nous poursuivrons notre collaboration avec nos partenaires pour continuer de construire des logements pour les gens de Calgary. » - Corey Hogan, secrétaire parlementaire et député fédéral de la circonscription de Calgary Confederation, au nom de l'honorable Gregor Roberston, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Il existe une ambiance unique lors de l'inauguration des travaux pour un ensemble comme celui-ci, car c'est le signe d'une collectivité en pleine croissance. À Midfield Heights, nous ne faisons pas que pelleter de la terre, nous construisons 176 logements abordables pour les résidents de Calgary. Grâce à un investissement de 20 millions de dollars de notre gouvernement, nous prenons des mesures concrètes, de concert avec nos partenaires municipaux et fédéraux, pour construire les logements dont les gens de l'Alberta ont besoin. » - L'honorable Jason Nixon, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du Logement de l'Alberta

« Notre partenariat novateur avec Rohit Homes permettra de construire plus de logements abordables pour les gens de Calgary. En juin dernier, nous avons demandé l'approbation de la Ville de Calgary avant de procéder à des acquisitions et d'établir des partenariats dans le secteur pour accroître l'offre de logements hors marché. Nous tenons à remercier le conseil municipal de Calgary, le gouvernement de l'Alberta et le gouvernement du Canada pour leur soutien financier nécessaire à la réalisation de cet ensemble. Grâce à l'expertise de Rohit Homes, Midfield Heights saura maximiser la valeur de ce financement public et pourra ainsi construire plus de logements pour les gens de Calgary. » - Bo Jiang, premier dirigeant intérimaire, Calgary Housing

« Midfield Heights témoigne de ce que l'on peut accomplir grâce à de solides partenariats. En collaborant de près avec Calgary Housing, nous avons été capables de concevoir un projet qui mise sur les résultats, la certitude quant aux coûts et la valeur à long terme. Nous sommes passionnés par les possibilités engendrées par ce genre de partenariat -- non seulement pour ce projet, mais pour d'autres à venir -- et nous cherchons activement à collaborer avec d'autres partenaires pour reproduire cette approche et construire d'autres logements hors marché dans d'autres collectivités. » - Adil Kodian, vice-président directeur, Rohit Homes

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le financement fourni pour Midfield Heights est le suivant : 20 millions de dollars de financement conjoint de l'Alberta Housing Partnership Program dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement. 31,2 millions de dollars de Calgary Housing. 10 millions de dollars de la Ville de Calgary.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]