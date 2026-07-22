Le Canada annonce du financement pour la construction de logements locatifs à Edmonton

EDMONTON, AB, July 22, 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement fédéral de 30 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable afin de soutenir la construction de 70 maisons en rangée dans le sud-est d'Edmonton. Situées au 909 Ogilvie Boulevard NW, elles sont construites sur le site intercalaire en surplus de deux acres d'une ancienne école, qui a été identifié pour la construction de logements abordables. Les nouveaux logements seront situés près de commodités pour les résidents, comme les transports en commun, des épiceries, des centres récréatifs, des bibliothèques et des parcs. Leur construction devrait être achevée en décembre 2027.

L'annonce a été faite par Matt Jeneroux, député fédéral d'Edmonton Riverbend, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Andrew Knack, maire d'Edmonton, Nick Lilley, directeur général, HomeEd, et Johnathan Lay, vice-président des projets, HomeEd.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Cet ensemble résidentiel montre ce qui peut être accompli lorsque les partenaires travaillent ensemble vers l'atteinte d'un objectif commun. En transformant le site d'une ancienne école en logements abordables et grâce à une excellente collaboration avec nos partenaires, nous créons des logements tout en bâtissant une collectivité plus inclusive et durable. » Matt Jeneroux, député fédéral d'Edmonton Riverbend, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Ces logements feront une énorme différence pour les familles d'Edmonton qui vivront ici. Cet ensemble résidentiel montre aussi pourquoi le parc de logements abordables d'Edmonton a augmenté de plus de 40 % depuis 2019. Grâce à des investissements précoces dans le logement abordable, nous créons des projets prêts à être mis en chantier que d'autres ordres de gouvernement peuvent soutenir. » - Andrew Knack, maire d'Edmonton

« Cet ensemble résidentiel fait progresser davantage la vision de HomeEd visant à réinventer le logement abordable à Edmonton. Nous sommes ravis d'accroître l'abordabilité du logement dans ce magnifique quartier, tout en continuant de relever la barre en matière d'accessibilité, de qualité et de durabilité de l'environnement. Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires qui nous ont aidés à concrétiser cette vision. » Nick Lilley, directeur général, HomeEd

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel Ogilvie Ridge est le suivant : 30 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; La Ville d'Edmonton a fourni le terrain pour l'aménagement, en plus de 1,25 million de dollars en coûts de viabilisation et 3,5 millions de dollars en financement pour la construction. 6,3 millions de dollars de HomeEd.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]