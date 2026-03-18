ABBOTSFORD, BC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Il aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Communitas Supportive Care Society ont annoncé un financement fédéral de plus de 2,5 millions de dollars pour 14 habitations à Abbotsford qui accueilleront des personnes ayant besoin d'un logement subventionné, y compris des personnes en situation de handicap. Situé dans le centre d'Abbotsford, l'ensemble résidentiel comprendra un triplex et un quadruplex. Il s'agira de deux immeubles à ossature de bois de plain-pied. Le triplex comptera six chambres individuelles, et le quadruplex en possédera huit. Tous les logements seront entièrement accessibles. Les personnes pourront avoir accès à d'autres mesures de soutien, comme des services d'emploi et des formations sur les aptitudes à la vie quotidienne, par l'entremise de la Communitas Supportive Care Society ou d'autres partenaires communautaires.

L'annonce a été faite par Ernie Klassen, député fédéral de Surrey-Sud--White Rock, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par Matt Dirks, chef de la direction de la Communitas Supportive Care Society.

Le gouvernement du Canada a aussi reconnu les réalisations exceptionnelles de la Ville d'Abbotsford, qui a mené à bien la totalité des initiatives de son plan d'action lié au Fonds pour accélérer la construction de logements un an plus tôt que prévu. Les changements apportés au zonage et aux politiques à l'échelle de la ville ont entraîné l'approbation de 2 585 permis pour de nouveaux logements. Parmi ceux-ci figurent 444 logements abordables, dont bon nombre sur des terrains appartenant à la Ville.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Le gouvernement fédéral est fier de participer à un projet aussi important pour la collectivité d'Abbotsford. Ce projet est la preuve de notre engagement collectif à bâtir une société plus inclusive où tout le monde a sa place. Merci à tous les partenaires qui se sont réunis pour faire de ce merveilleux projet une réalité. » - Ernie Klassen, député fédéral de Surrey-Sud--White Rock, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes reconnaissants envers la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour son soutien dans le cadre du Fonds pour le logement abordable, qui a rendu ce projet possible. Cet investissement dans le logement abordable à Abbotsford permet à Communitas d'offrir des logements locatifs subventionnés aux personnes dans le besoin. De solides partenariats sont essentiels pour améliorer l'abordabilité du logement et bâtir des collectivités inclusives où tout le monde a un chez-soi. » - Matt Dirks, chef de la direction, Communitas Supportive Care Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le Fonds pour accélérer la construction de logements aide les administrations locales de partout au Canada à réduire les formalités administratives afin d'augmenter et d'accélérer la construction de logements. Il favorise l'innovation, soutient la mise à jour des systèmes d'urbanisme et élimine les obstacles pour encourager la réalisation d'initiatives locales visant à créer plus d'options de logement. Abbotsford a proposé un plan ambitieux et a récemment reçu son troisième versement de plus de 6,4 millions de dollars, ce qui reflète la mise en œuvre réussie de son plan d'action pour le logement. Les initiatives du plan d'action pour le logement d'Abbotsford comprennent la modification des règles de zonage pour permettre une densification douce dans les quartiers nouveaux et existants, l'utilisation de terrains municipaux pour le logement abordable et la simplification des processus afin d'accélérer les approbations d'aménagement. Ces actions permettent d'établir des bases solides pour la croissance à long terme de l'offre de logements de différents types dans la ville.

aide les administrations locales de partout au Canada à réduire les formalités administratives afin d'augmenter et d'accélérer la construction de logements. Il favorise l'innovation, soutient la mise à jour des systèmes d'urbanisme et élimine les obstacles pour encourager la réalisation d'initiatives locales visant à créer plus d'options de logement. Le financement fourni pour le projet de réaménagement de la rue Babich est le suivant : 2,53 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 1,76 million de dollars de la Communitas Supportive Care Society.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]