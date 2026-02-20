BURNABY, BC, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de la Colombie-Britannique, la Ville de Burnaby et la Waterleaf Housing Society ont annoncé un financement combiné de plus de 55 millions de dollars pour aider à construire 116 logements locatifs sûrs à Burnaby. Situés au 6337 Cassie Avenue, les logements feront partie du Reign. Il s'agit d'un réaménagement à forte densité qui remplace les anciens logements locatifs du marché par des logements modernes au loyer inférieur aux niveaux du marché. Les nouvelles unités seront conçues pour aider à long terme les personnes à revenu moyen.

Le Reign est situé dans le quartier Metrotown de Burnaby, près du SkyTrain, d'épiceries et d'autres commodités. Le nouvel immeuble sera aussi à distance de marche du Central Park de Burnaby, d'une superficie de 86 hectares. Lors de l'ouverture des portes de l'immeuble en 2028, la Waterleaf Housing Society possédera et exploitera les 116 logements. Du nombre, 92 logements compteront une chambre, et 24 logements en compteront deux.

L'annonce a été faite par Wade Chang, député fédéral de Burnaby Central, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, Paul Choi, député provincial de Burnaby South-Metrotown, Mike Hurley, maire de Burnaby, et Beau Jarvis, président-directeur général de Wesgroup Properties, au nom de la Waterleaf Housing Society.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne d'un progrès important pour répondre aux besoins en matière de logement de Burnaby et poursuivre sur une excellente lancée. Grâce à la construction de plus de 100 logements locatifs dans le quartier Metrotown, nous aidons les familles, les travailleurs et les jeunes à s'établir et à s'épanouir à Burnaby. En collaborant avec tous les ordres de gouvernement et des partenaires comme Waterleaf, nous façonnons un avenir plus inclusif où tout le monde a sa place. » - Wade Chang, député fédéral de Burnaby Central, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Par l'intermédiaire de BC Builds, nous veillons à ce que les gens aient accès à des logements qui les appuient dans leur vie quotidienne. En remplaçant les logements vieillissants par des unités neuves à proximité du réseau de transport en commun, des écoles et des services sur lesquels la population compte, nous aidons un plus grand nombre de personnes à garder un lien avec leur collectivité, à réduire leurs longs trajets quotidiens et à profiter d'une stabilité à long terme. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Les gens veulent rester près de leur travail, des écoles et des services sur lesquels ils comptent. Grâce à ces nouveaux logements, cette proximité sera possible. La création de ces logements aide à renforcer nos quartiers et à offrir aux résidents de la stabilité et la chance de s'épanouir dans leur communauté. » - Paul Choi, député provincial de Burnaby-South-Metrotown

« Ce projet est un excellent exemple de la façon dont la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé peut permettre d'offrir des logements plus abordables aux familles de Burnaby, a déclaré le maire Mike Hurley. Les loyers inférieurs au niveau du marché aideront à favoriser les quartiers dynamiques et diversifiés qui rendent notre ville si spéciale. » - Mike Hurley, maire de Burnaby

« Nous sommes reconnaissants du soutien que nous accordent nos partenaires fédéraux et provinciaux pour réaliser ce projet. Les logements seront offerts aux gens qui vivaient auparavant sur le site. Ainsi, ils pourront réemménager dans un immeuble flambant neuf au sein de la même collectivité. Par l'intermédiaire de la Waterleaf Housing Society, nous sommes déterminés à offrir des logements locatifs sûrs et durables qui renforcent les quartiers et soutiennent la population à long terme. » - Beau Jarvis, président-directeur général de Wesgroup Properties, au nom de la Waterleaf Housing Society

Faits en bref :

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Le PPCA a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2025, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) avait engagé 28,15 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 71 400 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. L'entente entre le Canada et BC Builds prévoit de nouveaux investissements d'environ 5 milliards de dollars des deux ordres de gouvernement pour créer au moins 9 000 logements locatifs, dont un minimum de 1 800 seront abordables pendant 35 ans pour les personnes à revenu moyen de la Colombie-Britannique. L'investissement total comprend 950 millions de dollars en contributions de la Colombie-Britannique et 2 milliards de dollars en financement provincial, auxquels s'ajoutent des prêts remboursables fédéraux à faible coût de 2 milliards de dollars. Aux termes de cette entente, la Colombie-Britannique s'associe à des organismes sans but lucratif, à des administrations locales, à des Premières Nations et à des constructeurs d'habitations pour trouver des terrains disponibles et sous-utilisés. Grâce à des taux d'emprunt gouvernementaux bas, la Province pourra offrir du financement à faible coût pour construire des logements supplémentaires. En collaborant, en accélérant les approbations, en simplifiant l'administration et en allégeant les formalités administratives, nous créerons environ 1 000 logements de plus que si les mêmes investissements étaient faits séparément.

prévoit de nouveaux investissements d'environ 5 milliards de dollars des deux ordres de gouvernement pour créer au moins 9 000 logements locatifs, dont un minimum de 1 800 seront abordables pendant 35 ans pour les personnes à revenu moyen de la Colombie-Britannique. Le financement fourni pour l'immeuble situé au 6337 Cassie Avenue est le suivant : 24,6 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du PPCA dans le cadre de l'entente entre le Canada et BC Builds; 19,6 millions de dollars de la Province de la Colombie-Britannique par l'intermédiaire de BC Builds de BC Housing; 10,4 millions de dollars sous forme de contribution financière de la part de Wesgroup Properties; 480 472 $ de la Ville de Burnaby sous forme d'une subvention.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. Pour savoir comment la Colombie-Britannique travaille à offrir plus de logements aux gens, consultez le site : https://gov.bc.ca/homesforpeople.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur ce que fait BC Housing pour aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, visitez le https://www.bchousing.org/podcast

La Waterleaf Housing Society est un fournisseur de logements sans but lucratif mis sur pied par Wesgroup Properties. Son mandat est d'offrir, de posséder et de gérer des logements locatifs sans but lucratif.

