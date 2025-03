LAVAL, QC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le secteur forestier apporte une importante contribution à notre économie nationale. Depuis 2017, les exportations de bois d'œuvre de résineux du Canada ont été soumises à des droits de douane inéquitables et injustifiés par les États-Unis et sont aujourd'hui confrontées à de nouvelles menaces de barrières commerciales sans fondement. Il est donc plus important que jamais de soutenir les entreprises canadiennes afin qu'elles puissent innover, se diversifier et élargir leurs marchés pour continuer à soutenir des milliers d'emplois dans des centaines de villes et de villages d'un océan à l'autre.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui, en compagnie du ministre des Finances, François-Philippe Champagne, un investissement total de plus de 13,3 millions de dollars dans 28 projets destinés à favoriser la compétitivité et la résilience du secteur forestier du Québec tout en augmentant les exportations de produits ligneux.

Les aides annoncées aujourd'hui proviennent de deux programmes :

Le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière injecte près de 10,8 millions de dollars dans six projets qui faciliteront l'adoption et la mise en marché de nouvelles technologies, en mettant l'accent sur la production de produits innovateurs et sobres en carbone qui déboucheront sur des sources de revenus nouvelles ou diversifiées.

L'Initiative de foresterie autochtone investit plus de 2,5 millions de dollars dans 22 projets qui feront progresser des possibilités de développement économique dans le secteur forestier pour les communautés autochtones tout en renforçant le leadership et la participation des peuples autochtones dans la gérance des forêts.

Le gouvernement du Canada défendra toujours les intérêts des Canadiens et de l'industrie canadienne, ce qui comprend bien évidemment le secteur forestier. Les investissements annoncés aujourd'hui soutiendront le leadership, l'innovation et les pratiques durables dans le secteur forestier, tout en procurant d'importants avantages économiques et environnementaux pour la population du Québec et de l'ensemble du pays.

Citations

« L'industrie forestière canadienne joue un rôle crucial non seulement dans notre économie, mais aussi dans le marché mondial. Nos forêts stimulent l'innovation, soutiennent l'emploi et fournissent au monde entier des ressources durables qui permettent par exemple de construire plus de logements. La protection de cette ressource naturelle stratégique est primordiale pour l'avenir de notre économie et pour assurer la croissance, la résilience et la durabilité, chez nous et à l'étranger. Le financement annoncé aujourd'hui témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de défendre le secteur forestier du Québec tout en rendant l'économie canadienne plus forte et plus résiliente. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour bien protéger son secteur forestier et veiller à ce qu'il soit bien placé pour réagir aux défis et aux possibilités qui se présentent, ainsi qu'à l'augmentation globale de la demande de produits forestiers durables. Les investissements annoncés aujourd'hui soutiendront des technologies et des procédés innovants qui vont au-delà des techniques traditionnelles de sciage et de réduction en pâte pour renforcer la productivité du secteur, sa capacité d'innover et sa stabilité économique. »

François-Philippe Champagne

Ministre des Finances

« Notre industrie forestière est un pilier de notre économie et un moteur d'innovation. En protégeant cette ressource précieuse, nous soutenons nos travailleurs, renforçons notre résilience économique et bâtissons un avenir durable. Ensemble, veillons à ce que nos forêts continuent de prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de soutenir nos industries locales, et avec ce financement notre gouvernement mise sur le secteur forestier du Québec. En investissant dans notre secteur forestier, on stimule son développement et on renforce sa résilience pour assurer une place à cette ressource naturelle stratégique sur le marché mondial. »

Angelo Iacono

Député d'Alfred-Pellan

« Ces investissements stratégiques amélioreront la compétitivité et la durabilité du secteur forestier québécois tout en soutenant l'innovation et la transition vers une économie sobre en carbone. Par ces projets, nous ouvrons la voie à des solutions avant-gardistes qui créeront de nouveaux débouchés pour nos régions et nos collectivités. »

Sophie Chatel

Députée de Pontiac

Quelques faits

Le secteur forestier fournit des emplois durables à près de 200 000 Canadiens, dont plus de 11 000 Autochtones. Au Québec, le secteur emploie plus de 61 000 personnes et a exporté pour 11,3 milliards de dollars de produits forestiers dans les marchés mondiaux en 2024.

En 2024, le secteur forestier a contribué pour 21,6 milliards de dollars (0,9 %) au produit intérieur brut (PIB) nominal du Canada et a exporté pour 37,2 milliards de dollars de produits, destinés en majorité aux États-Unis. Dans un contexte mondial, la balance commerciale des produits forestiers du Canada demeure excédentaire.

Le secteur forestier canadien fournit une foule de produits indispensables au quotidien, comme le bois servant à la construction de logements et la pâte à papier. De plus, il innove constamment pour s'adapter aux demandes de notre monde en constante évolution. Ainsi, le secteur : adopte de nouvelles technologies à faible émission de carbone; fabrique des matériaux de construction non traditionnels pour habitations modulaires et abordables; produit des biocombustibles pour répondre à nos besoins en énergie; fournit des produits biochimiques qui entrent dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de plastiques biodégradables et de produits de soins personnels.



