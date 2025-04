OTTAWA, ON, le 3 avril 2025 /CNW/ - Hier, l'administration américaine a annoncé une série de droits de douane injustifiés qui changeront de manière fondamentale le système commercial international. Bien que certains éléments importants de la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis aient été préservés, de nouveaux droits de douane sur les automobiles sont entrés en vigueur. Ces droits s'ajoutent à ceux qui avaient déjà été annoncés, notamment ceux sur l'acier et l'aluminium, et qui restent en place.

Les droits de douane américains nuiront aux travailleurs et aux entreprises des États-Unis, mais le Canada sera également touché, car l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes en ressentiront les effets. La position du gouvernement du Canada a toujours été claire : nous allons lutter contre ces droits de douane, protéger nos travailleurs et bâtir l'économie la plus forte du G7.

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a annoncé aujourd'hui de nouvelles contre-mesures pour protéger les travailleurs et les entreprises du pays et défendre l'économie canadienne. Ces contre-mesures comprennent :

des droits de douane de 25 % sur les véhicules entièrement assemblés non conformes à l'ACEUM qui sont importés au Canada en provenance des États-Unis;

des droits de douane de 25 % sur le contenu non canadien et non mexicain des véhicules entièrement assemblés conformes à l'ACEUM qui sont importés au Canada en provenance des États-Unis;

l'intention du Canada de mettre en place un cadre permettant aux fabricants d'automobiles qui favorise la fabrication et l'investissement au Canada.

Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que chaque dollar provenant de ces droits de douane sera directement réinvesti dans des mesures de soutien destinées aux travailleurs du secteur de l'automobile.

Ces contre-mesures s'ajoutent aux mesures de soutien déjà annoncées par le gouvernement du Canada à l'intention des travailleurs et des entreprises du pays, à savoir :

éliminer temporairement la période d'attente d'une semaine pour les prestations de l'assurance-emploi;

suspendre les règles entourant le traitement des indemnités de cessation d'emploi pendant une période de six mois, pour éviter aux travailleurs d'épuiser leur indemnité de départ avant de toucher leurs prestations de l'assurance-emploi;

faciliter l'accès à l'assurance-emploi en augmentant le pourcentage de chômage appliqué aux régions;

reporter les paiements de l'impôt sur le revenu des sociétés et les versements de la TPS/TVH du 2 avril au 30 juin 2025, ce qui permettra aux entreprises de disposer de 40 milliards de dollars de liquidités;

déployer un nouveau mécanisme de financement pour les entreprises;

fournir plus de financement aux agences de développement régional du Canada pour qu'elles puissent mieux soutenir les entreprises.

Face à une crise comme celle-ci, il est important d'unir nos efforts et d'agir avec force et détermination - et c'est exactement ce que nous faisons.

Citation

« L'économie mondiale d'aujourd'hui est fondamentalement différente de celle d'hier. Nous devons répondre avec détermination et force et prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les travailleurs et les entreprises du Canada contre les droits de douane injustes imposés par les États-Unis, notamment dans le secteur de l'automobile. Nous ne cesserons jamais de défendre les intérêts des Canadiens et Canadiennes, de protéger nos travailleurs et nos entreprises, et de poursuivre nos efforts visant à bâtir l'économie la plus solide du G7. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada et les États-Unis sont liés par la relation commerciale la plus vaste et la plus dynamique du monde. En effet, des millions d'emplois en dépendent dans les deux pays. Des biens et services totalisant 2,5 milliards de dollars américains traversent la frontière chaque jour.

Le 4 mars 2025, des droits de douane américains de 25 % sur les produits canadiens et de 10 % sur les exportations d'énergie et de potasse du Canada vers les États-Unis sont entrés en vigueur. Le 12 mars 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur les produits canadiens d'acier et d'aluminium.

Le 3 avril, des droits de douane américains de 25 % sur les automobiles canadiennes sont entrés en vigueur, ciblant l'industrie automobile et les plus de 500 000 Canadiens et Canadiennes qui en dépendent à travers le pays.

Les États-Unis ont également l'intention de mettre en œuvre des droits de douane de 25 % sur certaines pièces d'automobiles avant le 3 mai. Ces droits de douane peuvent prévoir certaines exclusions liées au contenu américain, en particulier l'application de droits de douane de 25 % uniquement à la valeur du contenu non américain des automobiles et des pièces d'automobiles admissibles à un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de l'ACEUM.

Le Canada a réagi à l'imposition par les États- Unis de droits de douane sur les produits canadiens en instaurant une série de contre-mesures destinées à contraindre les États-Unis à supprimer les droits de douane dès que possible. Les contre-mesures du Canada comprennent ce qui suit :

imposer des droits de douane de 25 % sur des produits importés des États-Unis d'une valeur de 30 milliards de dollars, à compter du 4 mars 2025;



lancer une consultation publique à propos d'éventuelles contre-mesures tarifaires sur d'autres importations en provenance des États-Unis;



imposer de façon réciproque, à compter du 13 mars 2025, des droits de douane de 25 % sur une liste de produits d'acier d'une valeur de 12,6 milliards de dollars et de produits d'aluminium d'une valeur de 3 milliards de dollars, ainsi que sur d'autres produits importés des États-Unis d'une valeur de 14,2 milliards de dollars, pour un total de 29,8 milliards de dollars, afin d'égaler les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium dollar pour dollar.

