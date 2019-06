Le Canada aidera les écoles du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan à créer de meilleurs milieux d'apprentissage pour les élèves

OTTAWA, le 25 juin 2019 /CNW/ - Partout dans le monde, des élèves réclament des mesures pour lutter contre les changements climatiques. Les jeunes veulent et doivent faire partie de la solution. En optimisant l'efficacité énergétique, nous pouvons créer de meilleurs milieux d'apprentissage, réduire les coûts énergétiques et aider les gens à économiser de l'argent. Veiller à ce que les élèves puissent apprendre dans un milieu sain aidera aussi les jeunes à réussir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé une nouvelle proposition de programme de lutte contre les changements climatiques, qui vise à soutenir les écoles de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Ce sont les quatre provinces où le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone est actuellement en vigueur. Qu'il s'agisse de remplacer les fenêtres qui laissent entrer les courants d'air, d'installer un meilleur éclairage ou de mettre en place des systèmes de chauffage et de climatisation, l'amélioration des salles de classe contribuera à créer un milieu d'apprentissage plus sain pour les élèves. Les rénovations écoénergétiques aideront également les écoles à faire des économies et leur permettront de consacrer celles-ci à des activités qui profiteront aux élèves et aux enseignants. Le gouvernement du Canada se réjouit à la perspective de collaborer avec les provinces pour aider les écoles à apporter des améliorations écoénergétiques.

Ce nouveau programme proposé fait partie du Fonds d'incitation à l'action pour le climat. Dans le cadre du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, la majeure partie des produits de la redevance fédérale sur les combustibles est remise directement aux résidents par le biais des paiements de l'Incitatif à agir pour le climat. Le reste est remis par l'entremise du Fonds d'incitation à l'action pour le climat, qui appuiera les petites et moyennes entreprises, les municipalités, les universités, les écoles, les hôpitaux et les organismes sans but lucratif dans les administrations où les produits auront été recueillis.

Cette première tranche de financement sera destinée aux écoles. Les détails sur le financement d'autres secteurs couverts par le Fonds d'incitation à l'action pour le climat suivront après les consultations avec les intervenants.

Citations

« Lorsque les élèves ont un milieu d'apprentissage sain et que les enseignants ont des salles de classe efficientes et efficaces, c'est notre avenir qui y gagne. Grâce à notre approche en matière de tarification de la pollution, polluer n'est désormais plus gratuit. Il s'agit là d'une solution pratique et abordable afin de lutter contre les changements climatiques. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le total des produits de la tarification de la pollution par le carbone disponible qui est proposé pour soutenir les écoles s'élève à 60 millions de dollars en 2019-2020. Les produits seront reversés aux administrations d'où ils proviennent. Pour la présente tranche, cela signifie 12 millions de dollars proposés pour les écoles de la Saskatchewan , 5 millions de dollars au Manitoba , 41 millions de dollars en Ontario et 2 millions de dollars au Nouveau-Brunswick.

, 5 millions de dollars au , 41 millions de dollars en et 2 millions de dollars au Nouveau-Brunswick. Dans le cadre du Fonds d'incitation à l'action pour le climat, les écoles - c'est-à-dire les écoles primaires et secondaires - recevront des fonds fédéraux à l'appui de projets qui permettront de réduire les coûts énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement du Canada travaillera en étroite collaboration avec les provinces pour verser les fonds aux écoles. Les écoles et les conseils scolaires qui souhaitent participer au programme proposé sont invités à communiquer avec leur gouvernement provincial pour obtenir plus de renseignements sur la façon de présenter une demande.

travaillera en étroite collaboration avec les provinces pour verser les fonds aux écoles. Les écoles et les conseils scolaires qui souhaitent participer au programme proposé sont invités à communiquer avec leur gouvernement provincial pour obtenir plus de renseignements sur la façon de présenter une demande. La lutte contre les changements climatiques présente un potentiel économique mondial représentant 26 mille milliards de dollars et 65 millions d'emplois.

Le directeur parlementaire du budget a indiqué qu'en vertu du système fédéral de tarification de la pollution, la situation de huit familles sur dix s'améliorera.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Sabrina Kim, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-743-7138, sabrina.kim2@canada.ca; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), ec.media.ec@canada.ca

Related Links

http://www.ec.gc.ca