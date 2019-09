Le Canada aide à protéger les collectivités de la Ville de Toronto contre l'érosion et les inondations

TORONTO, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme l'érosion et les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte et la classe moyenne.

Nathaniel Erskine-Smith, député de Beaches-East York, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Jennifer Innis, présidente du conseil d'administration, Office de protection de la nature de Toronto et de la région, et John Tory, maire de Toronto, ont annoncé aujourd'hui un financement pour le projet de réduction des risques d'érosion dans la région de Toronto.

Ce projet permettra de remettre en état 80 actifs structuraux le long de la rive nord du lac Ontario, entre Etobicoke et Scarborough. D'importants travaux de remise en état amélioreront la résilience des rives du lac Ontario face aux risques d'érosion continus et à l'impact accru des inondations.

Une fois terminé, ce projet fera en sorte que les parcs, les sentiers, les plages, les canaux de navigation et les infrastructures municipales essentielles soient protégés contre les menaces d'érosion actuelles et prévues. Le projet augmentera la résilience des rives du lac Ontario sur plus de 10 kilomètres à Toronto et comprendra l'aménagement d'importants espaces communautaires comme le parc Bluffer's, le parc Ashbridges Bay et le parc Colonel Sam Smith, dans l'intérêt des résidents et des visiteurs du secteur riverain de Toronto.

Le gouvernement du Canada investit plus de 33,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, et la Ville de Toronto et de la région fait une contribution de plus de 50,6 millions de dollars.

« Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents dans les villes canadiennes. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour s'adapter aux impacts des changements climatiques afin d'assurer un avenir sûr et prospère à nos familles, nos entreprises et l'environnement. Le projet de lutte contre l'érosion du secteur riverain améliorera la résilience des rives du lac Ontario tout en veillant à ce que les résidents de Toronto continuent de profiter des magnifiques parcs, plages et sentiers de la ville. »

Nathaniel Erskine-Smith, député de Beaches--East York, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Office de la protection de la nature de Toronto et de la région est déterminé à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour renforcer et rendre plus sûres les collectivités en réparant les dommages causés par l'érosion et en rendant le littoral plus résistant aux inondations et aux phénomènes météorologiques violents à venir. La généreuse contribution d'Infrastructure Canada et de la Ville de Toronto au projet d'atténuation des risques d'érosion du secteur riverain de Toronto permettra à l'Office de la protection de la nature de Toronto et de la région d'entreprendre les travaux nécessaires de protection contre l'érosion et de restauration des sites prioritaires sur 10 kilomètres du secteur riverain du lac Ontario à Toronto. »

John MacKenzie, président, Office de la protection de la nature de Toronto et de la région

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faible émission de carbone, ce qui est un des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faible émission de carbone, ce qui est un des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne, constitue le plan du gouvernement pour accroître le nombre de bons emplois bien rémunérés, rendre l'acquisition d'une propriété accessible à un plus grand nombre de Canadiens, aider les personnes à obtenir la formation nécessaire pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un régime national d'assurance-médicaments.

Étant donné que bon nombre de municipalités au Canada sont aux prises avec des déficits graves au chapitre des infrastructures, dans le budget de 2019, le gouvernement propose d'effectuer un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédérale afin de répondre aux priorités à court terme dans les municipalités et les communautés des Premières Nations.

