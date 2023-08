VANCOUVER, BC, le 3 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député fédéral de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que Pete Fry, maire suppléant de Vancouver, au nom du Conseil municipal de Vancouver, ont annoncé la construction de 422 logements expressément destinés à la location dans trois ensembles résidentiels à Vancouver. La construction de ces logements a été rendue possible grâce à des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables de plus de 208 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour aider à régler ce problème, le gouvernement du Canada a lancé l'iFCLL pour stimuler la construction de logements locatifs partout au pays. L'augmentation de l'offre globale de logements locatifs au Canada est essentielle pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre. Le gouvernement du Canada reconnaît que les logements construits pour la location sont une composante importante du marché de l'habitation et qu'une offre accrue de logements locatifs est nécessaire pour répondre à la demande croissante sur le marché locatif.

L'annonce a été faite au 3435 West Sawmill Crescent, où Wesgroup Properties construit un immeuble d'appartements à usages multiples de six étages. Cet immeuble de conception moderne est construit de façon durable sur le plan environnemental. Les logements seront situés près d'épiceries et d'autres commerces de détail, ainsi que de sentiers de randonnée le long de la rivière, de parcs et d'une aire de jeux pour les enfants. L'immeuble est à distance de marche des transports en commun, des écoles et des services pour les familles à revenu moyen.

Citations :

« Trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement locatif qui deviendra leur chez-soi. Le gouvernement fédéral est déterminé à renverser cette tendance. Grâce à des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, nous stimulons l'aménagement de logements locatifs dont nous avons grandement besoin, comme ces 422 logements ici même à Vancouver. De tels investissements aideront à accroître l'offre de logements. Notre gouvernement continuera de faire des investissements stratégiques pour que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr qui lui inspire de la fierté. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Comme la population de Vancouver continue de croître, le besoin de logements devient de plus en plus crucial. Les logements qui sont construits expressément pour la location ici même, dans le River District, sont un élément essentiel de la solution. Par l'entremise de l'iFCLL, notre gouvernement peut accroître l'offre de nouveaux ensembles locatifs dans Vancouver-Sud et les collectivités avoisinantes. Lorsqu'ils seront terminés, les trois ensembles résidentiels répondront à un besoin pressant en offrant aux familles et aux personnes seules des logements où elles pourront croître et s'épanouir tout en vivant dans ces magnifiques quartiers. » - L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député fédéral de Vancouver-Sud

« Nous sommes ravis que la SCHL soutienne les efforts visant à construire plus de logements plus rapidement à Vancouver grâce à des initiatives d'investissement comme l'iFCLL. La Ville de Vancouver se réjouit à l'idée de continuer à travailler avec le ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et avec des organismes tels que la SCHL pour permettre de créer des logements locatifs traditionnels comme ceux qui sont annoncés d'aujourd'hui. Nous avons grand besoin de tels ensembles résidentiels. » - Ken Sim, maire de Vancouver

« Wesgroup est fier de travailler avec le gouvernement fédéral et la SCHL pour répondre au besoin crucial de créer des logements locatifs destinés aux personnes à revenu moyen à Vancouver. Nous réalisons ainsi notre mission de construire des collectivités complètes et dynamiques. Dans un contexte où les taux d'intérêt et les coûts de construction augmentent, le financement sûr et fiable fourni par la SCHL dans le cadre de l'iFCLL est essentiel afin de rendre la construction de logements locatifs viable pour les promoteurs. » - Beau Jarvis, président de Wesgroup

« Chez Rize, nous construisons des lieux qui comptent, des logements pour les gens qui vivent et travaillent dans nos villes. Nous croyons fermement que le logement locatif fait partie intégrante de l'avenir de nos quartiers. C'est pourquoi nous travaillons activement à la construction d'ensembles locatifs depuis un certain nombre d'années. Le financement fourni par la SCHL dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs a été essentiel pour nous aider à bâtir des collectivités où la location n'est plus considérée comme inférieure à l'accession à la propriété. » - Will Lin, fondateur et premier dirigeant de Rize and Comma Properties

Faits en bref :

Voici les renseignements sur le financement des trois ensembles résidentiels :

79,35 millions de dollars de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) pour la création de 178 logements au 3435 West Sawmill Crescent, 3,60 millions de dollars de la Ville de Vancouver et 15,39 millions de dollars de Wesgroup Properties Ltd. sous forme de contribution financière et d'investissement foncier.

et 15,39 millions de dollars de Wesgroup Properties Ltd. sous forme de contribution financière et d'investissement foncier. 65,68 millions de dollars de l'iFCLL pour la création de 139 logements au 3572 Glen Drive; 17,31 millions de dollars de Peterson Kingsway Ltd. sous forme de contribution financière et d'investissement foncier.

63,50 millions de dollars de l'iFCLL pour la création de 104 logements au 695 East 19 Ave; 9,70 millions de Stonemark Investments Ltd. et de Comma Properties LP (partenariat entre Rize Alliance Properties et Pioneer Investments).

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs traditionnels pour les personnes à revenu moyen au Canada. Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

L'iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

L'iFCLL complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

Grâce à l'iFCLL, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements destinés expressément à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada.

