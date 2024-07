OTTAWA, ON, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Selon la dernière édition du Bulletin sur la coopération entre provinces et territoires au Canada : État des lieux du commerce intérieur de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), le Canada affiche une productivité inférieure à celle des autres pays du G7. De même, 50 % des propriétaires de PME estiment que les obstacles au commerce interprovincial font partie du problème. La FCEI exhorte les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles au commerce intérieur.

« Des recherches récentes ont révélé que l'élimination d'obstacles au commerce intérieur pourrait représenter un gain de valeur annuel de 200 milliards de dollars pour l'économie canadienne. La montée en flèche des coûts d'exploitation, les pressions inflationnistes, les taux d'intérêt élevés et la persistance des pénuries de main-d'œuvre ne font qu'accentuer l'urgence d'agir. L'élimination des obstacles enrichirait l'offre de produits et de services, améliorerait la sécurité de l'approvisionnement et favoriserait l'abordabilité au Canada », souligne François Vincent, vice-président à la FCEI.

Le rapport 2024 évalue les progrès des gouvernements selon trois grands axes : les exceptions à l'Accord de libre-échange canadien, les obstacles au commerce intérieur et l'état d'avancement de la mise en œuvre des accords de conciliation. De plus, la FCEI a ajouté un indicateur valant des points boni pour évaluer le leadership du gouvernement dans d'autres domaines en 2023. Les notes globales varient de « D » à « B », avec un seul « A- », et certains axes ont obtenu de meilleures notes.

Notes du bulletin 2024 :

Province ou

territoire Exceptions à

l'Accord de libre-

échange canadien Obstacles au

commerce

intérieur État d'avancement

de la mise en

œuvre des accords

de conciliation Axe valant

des points

boni :

Leadership en

matière de

commerce

intérieur Note et classement

globaux



Man. 9,4 A 5,4 D 9,6 A 0 8,7 A- Alb. 10,0 A 4,0 D 9,5 A 0 8,6 B+ FÉD. 7,1 C+



8,7 A- 10 8,1 B Sask. 7,8 B 5,3 D 9,2 A 10 8,0 B C.-B. 8,1 B 4,1 D 9,2 A 10 7,9 B Ont. 6,5 C- 5,6 D 8,2 B 10 7,2 C+ Nt 6,8 C 2,0 F 8,6 B+ 10 6,8 C T.N.-O. 7,1 C+ 2,0 F 8,3 B 10 6,8 C N.-É. 4,7 D 5,1 D 8,6 B+ 10 6,6 C T.-N.-L. 6,4 C- 2,0 F 7,7 B- 10 6,2 C- Î.-P.-É. 5,4 D 2,9 F 7,9 B 5 6,0 C- Yn 4,1 D 3,0 F 8,8 A- 10 5,9 D N.-B. 3,8 F 2,9 F 8,1 B 5 5,4 D Qc 0,0 F 3,6 F 8,9 A- 0 4,3 D



« Outre quelques mesures positives, comme les récents efforts du gouvernement fédéral pour réduire les obstacles au commerce et accroître la disponibilité des données, le lancement du portail en ligne de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR) pour aider les Canadiens à cerner les obstacles réglementaires au commerce et l'accord sur la sécurité technique des provinces de l'Atlantique, on observe peu de progrès », affirme M. Vincent.

La FCEI recommande aux gouvernements canadiens d'adopter rapidement un accord de reconnaissance mutuelle. Par exemple, si une entreprise est conforme aux normes de santé et sécurité dans une province, ces normes devraient être reconnues dans l'ensemble du Canada.

« Pourquoi est-ce plus facile et moins coûteux d'exporter des produits alimentaires dans les pays avoisinants que dans les autres provinces et territoires? Nous devons concurrencer les autres pays du monde et non nous nuire en laissant en place des barrières à l'interne. Nos gouvernements doivent viser plus haut! Viser plus haut en éliminant les obstacles interprovinciaux et en adoptant un accord de reconnaissance mutuelle », conclut M. Vincent.

Pour en savoir plus, consultez le Bulletin sur la coopération entre provinces et territoires au Canada.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements : Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514 817-0228, [email protected]