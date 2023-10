OTTAWA, ON, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il accueillera les dirigeants de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) à Ottawa à l'occasion du premier Sommet Canada-CARICOM qui sera tenu au Canada. Il coprésidera le Sommet, qui se déroulera du 17 au 19 octobre 2023, aux côtés du premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, président actuel de la CARICOM. Alors que la CARICOM célèbre cette année son 50e anniversaire, le Sommet mettra en relief les liens étroits qui unissent le Canada aux Caraïbes et permettra aux dirigeants de continuer à renforcer leur coopération et à tracer un avenir meilleur pour les habitants des deux régions.

Dans le cadre du Sommet, qui a pour thème « Des partenariats stratégiques pour un avenir résilient », le premier ministre et les dirigeants de la CARICOM feront progresser leurs priorités communes, y compris les efforts visant à bâtir des économies inclusives et durables, à accroître le commerce et l'investissement et à promouvoir la collaboration multilatérale. Les dirigeants poursuivront également leur lutte contre les changements climatiques et les effets de ceux-ci dans les Caraïbes, notamment en explorant des moyens d'améliorer l'accès au financement des petits États insulaires en développement des Caraïbes.

Au cours du Sommet, le premier ministre Trudeau soulignera l'importance de renforcer les valeurs démocratiques, de promouvoir les droits de la personne et l'ordre international fondé sur des règles, et d'améliorer la coordination en matière de sécurité régionale, notamment en répondant à la crise politique, humanitaire et de la sécurité qui sévit actuellement en Haïti. Enfin, les dirigeants s'entretiendront avec des chefs d'entreprise et des investisseurs canadiens afin de créer davantage de possibilités commerciales dans la région.

En tant que coprésident du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable des Nations Unies, le premier ministre Trudeau profitera de l'occasion pour promouvoir les ODD - la voie à suivre afin de permettre au monde de bâtir un avenir plus durable, plus pacifique et plus prospère pour tous.

« Je suis impatient d'accueillir les dirigeants de la Communauté des Caraïbes à Ottawa ce mois-ci. Au cours des 50 dernières années, le Canada et la Communauté des Caraïbes ont établi un partenariat durable, fondé sur les liens entre nos populations et sur notre engagement commun à l'égard de la démocratie, de la primauté du droit et des droits de la personne. Durant le Sommet et au-delà de celui-ci, nous continuerons d'agir pour le climat, de bâtir des économies fortes et d'assurer la sécurité de nos populations, aujourd'hui et à l'avenir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Canada entretient des relations de longue date avec de nombreux pays de la CARICOM dans le cadre d'un large éventail de priorités communes, notamment le commerce, la sécurité et la défense, l'aide internationale et la gouvernance.

, aux , pour participer à la 44 Réunion de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM. Chaque année, plus de deux millions de Canadiens se rendent dans les pays de la CARICOM et plus de 10 000 étudiants en provenance de pays de la CARICOM poursuivent leurs études au Canada.

La CARICOM est une organisation régionale qui a été créée par le Traité de Chaguaramas le 4 juillet 1973. Elle se compose de 15 membres à part entière et de cinq membres associés. Les membres à part entière sont Antigua -et- Barbuda , Bahamas , Barbade, Belize , Dominique, Grenade, Guyana , Haïti, Jamaïque, Montserrat , Saint-Kitts -et- Nevis , Sainte-Lucie , Saint-Vincent-et-les- Grenadines , Suriname et Trinité-et- Tobago . Les membres associés sont les territoires d'outre-mer suivants : Anguilla , Bermudes, îles Vierges britanniques, îles Caïmans et îles Turks et Caicos.

